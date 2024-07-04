Подмосковные коммунальщики готовы к приближающемуся урагану

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Подмосковные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за возможного урагана.
Об этом сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья предупредили, что во время грозы и сильного ветра нужно по возможности оставаться дома, а на улице не прятаться под деревьями и сооружениями во дворах.
Также следует закрыть все окна, двери и чердаки. С балконов и лоджий необходимо убрать всё, что может унести ветер.
Нельзя парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и неустойчивых конструкций.
Ранее синоптики сообщали, что 5 июля в Московской области ожидается сильный ливень с грозой и усилением ветра до 22-27 м/с. Местами может выпасть крупный град.
Читайте также:
План благоустройства дворов в Московской области выполнили на 28%
Подмосковные торговые центры обязали заключать договоры на вывоз мусора
В Орехово-Зуеве открыли площадку для приёма вторсырья в новом формате
«Ураган часто наносит серьезные повреждения не только облику региона, но и представляет опасность для жителей. Поваленные деревья, помятые гаражи, искорёженные заборы – всё это нежелательные последствия стихии. 5 июля наши коммунальные службы будут дежурить в усиленном режиме и оказывать необходимую помощь», – отметил Мурашов.
В пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья предупредили, что во время грозы и сильного ветра нужно по возможности оставаться дома, а на улице не прятаться под деревьями и сооружениями во дворах.
Также следует закрыть все окна, двери и чердаки. С балконов и лоджий необходимо убрать всё, что может унести ветер.
Нельзя парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и неустойчивых конструкций.
Ранее синоптики сообщали, что 5 июля в Московской области ожидается сильный ливень с грозой и усилением ветра до 22-27 м/с. Местами может выпасть крупный град.
Читайте также:
План благоустройства дворов в Московской области выполнили на 28%
Подмосковные торговые центры обязали заключать договоры на вывоз мусора
В Орехово-Зуеве открыли площадку для приёма вторсырья в новом формате
Лора Луганская