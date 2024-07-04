Коммунальщики Подмосковья работают в особом режиме из-за жары

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Сотрудников коммунальных служб Подмосковья перевели на особый режим работы из-за установившейся в регионе жары. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Чтобы избежать повреждений асфальта и засухи растений в период аномальной жары, коммунальные службы Подмосковья работают в усиленном режиме. В частности, предусмотрено увеличение времени обеденного перерыва, чтобы сократить время пребывания сотрудников под палящими лучами солнца», – уточнили в министерстве.Там добавили, что газоны и внутридворовые проезды проводят рано утром или поздно вечером.
«Каждый день в поливе дворов, газона, клумб и в уборке территорий участвуют более 17 тысяч человек, привлекается свыше 3,5 тысяч единиц спецтехники. Мы также уделяем особое внимание и условиям труда персонала, задействованного в сезонных работах. Стараемся адаптировать им графики дежурств и обеспечить всем необходимым», – приводит пресс-служба слова зампреда правительства – министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова.Он добавил, что начальники бригад организовали раздачу рабочим питьевой воды.
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Лора Луганская