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Коммунальщики Подмосковья работают в особом режиме из-за жары

04 июля 2024, 18:46
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Сотрудников коммунальных служб Подмосковья перевели на особый режим работы из-за установившейся в регионе жары. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Чтобы избежать повреждений асфальта и засухи растений в период аномальной жары, коммунальные службы Подмосковья работают в усиленном режиме. В частности, предусмотрено увеличение времени обеденного перерыва, чтобы сократить время пребывания сотрудников под палящими лучами солнца», – уточнили в министерстве.
Там добавили, что газоны и внутридворовые проезды проводят рано утром или поздно вечером.


«Каждый день в поливе дворов, газона, клумб и в уборке территорий участвуют более 17 тысяч человек, привлекается свыше 3,5 тысяч единиц спецтехники. Мы также уделяем особое внимание и условиям труда персонала, задействованного в сезонных работах. Стараемся адаптировать им графики дежурств и обеспечить всем необходимым», – приводит пресс-служба слова зампреда правительства – министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова.
Он добавил, что начальники бригад организовали раздачу рабочим питьевой воды.

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#подмосковье
В подмосковном главке МЧС предупредили о надвигающейся непогоде
04 июля 2024, 19:18

Фото: iStock / Chalabala

В Подмосковье в ближайшие часы ожидается гроза с сильным ветром. О неблагоприятных погодных условиях предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Согласно прогнозу Росгидромета, 4 июля с 15 часов 30 мин до 23 часов в регионе местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 17 м/с», – подчеркнули в пресс-службе.
Спасатели призвали находящихся на улице граждан быть внимательными. В случае возникновения любого происшествия следует сразу же позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб.

Ранее синоптики сообщали, что 5 июля в Московской области также ожидается сильный ливень с грозой и усилением ветра до 22-27 м/с. Местами может выпасть крупный град.

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Коммунальщики Подмосковья работают в особом режиме из-за жары

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Воробьёв: жилищные условия по программе соципотеки улучшили более 3 тыс. человек
04 июля 2024, 18:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

30 педагогов, в том числе молодые учителя, получили сертификаты на жильё по губернаторской программе «Социальная ипотека», реализация которой продолжается в Московской области. В конце мая первые в этом году сертификаты вручили 47 медикам – врачам, фельдшерам, медсёстрам, акушерке и рентгенолаборанту. А на этой неделе свидетельства получат ещё 48 работников здравоохранения.
«Мы продолжаем вручать сертификаты людям самых востребованных и ценных профессий – тем, кто учит, лечит, посвящает себя научным открытиям и укрепляет наш ОПК, а также тем, кто помогает добиваться успехов в спорте. Программа «Социальная ипотека» позволяет купить жильё по доступной цене. Первую половину стоимости квартиры регион оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую участник программы берёт в ипотеку, а Подмосковье ежемесячно в течение 10 лет компенсирует эту сумму. Специалисту нужно только гасить проценты», – пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что сегодня сертификаты вручили 30 учителям, а всего в этом году будет 73 получателя сертификатов.
«С 2016 года, когда мы запустили программу соципотеки, своим жильём обзавелись уже почти 600 педагогов. А если брать все профессии, то улучшить жилищные условия программа помогла уже более чем 3 тысячам человек», – рассказал губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На жилищную субсидию могут претендовать учителя-женщины в возрасте до 50 лет мужчины – до 55 лет. При этом они должны работать по специальностям начальные классы, математика, русский язык и литература, биология, физика, химия и информатика. Стаж их работы в России должен составлять не менее пяти лет. А молодым педагогам, которым не больше 35 лет, нужно проработать в Московской области минимум три года.

Другие условия программы – возможность получить ипотечный кредит, отсутствие собственного жилья или наличие жилья менее учётной нормы. Она устанавливается в муниципальном образовании, на территории которого зарегистрирован участник программы.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Хочется сказать слова сердечной благодарности за то, что мы стали участниками такой нужной, замечательной программы «Социальная ипотека». Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву, правительству Московской области, Минобразования нашего региона! Я приехала из города Иловайска Донецкой области. В Подмосковье работаю уже семь лет. И дальше буду это делать с большим удовольствием, живя уже в собственной квартире», – поделилась учитель русского языка и литературы средней школы №28 из Люберец Надежда Близнюк.
Всего в этом году по программе «Социальная ипотека» вручат 295 сертификатов: 160 получат медработники, 73 – учителя, 57 – молодые учёные и уникальные специалисты ОПК, пять – тренеры.

Список специальностей для участия в программе социальной ипотеки и условия её получения можно найти на сайте.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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#московская область
#подмосковье
#сертификат
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Автоэксперт Сажин предложил интересный метод распознавать водителей без ОСАГО
04 июля 2024, 18:32

Фото: iStock/wattanaphob

Автоэксперт Владимир Сажин заявил о необходимости научить нейросети определять водителей, не имеющих полис ОСАГО.
Специалист также поддержал инициативу Российского союза автостраховщиков (РСА) о ежедневных штрафах за езду без ОСАГО с помощью дорожных камер.

«Научить камеры видеонаблюдения определять есть ли у человека полис ОСАГО несложно. Если искусственный интеллект уже научили определять отсутствие ремня безопасности, то определить наличие полиса не составит труда», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее Владимир Сажин заявлял, что разрешение не иметь полиса ОСАГО при регистрации автомобиля будет выгодно владельцам ретромобилей и коллекционных машин.

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#полис
#искусственный интеллект
#дороги
#автомобили
#транспорт
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«Интим-фото и наркотики»: от кого родила 14-летняя школьница, чем она зарабатывает и как с ней связана Мизулина
Как сложилась жизнь Дарьи Суднишниковой, которая родила в 14
04 июля 2024, 18:32

Фото: iStock/Boyloso

14-летняя уроженка Красноярска Даша Суднишникова привлекла внимание общественности после того, как сообщила о рождении дочери. Радостной новостью молодая мать поделилась в эфире популярного российского телешоу, заявив при этом, что отцом ребенка стал ее 10-летний друг. Как живет молодая мать и от кого на самом деле она родила расскажет редакция «Радио 1».

Кто отец ребенка 14-летней Дарьи Суднишниковой


Дарья Суднишникова сообщила о своей беременности в одной из популярных передач на российском ТВ. Школьница сначала заявила, что отцом ребенка является ее десятилетний друг, однако вскоре выяснилось, что у мальчика еще не вырабатывается тестостерон, поэтому оплодотворить несовершеннолетнюю он не мог. Через некоторое время Суднишникова опровергла свое прежнее заявление и утверждала, что забеременела от старшеклассника, который якобы ее изнасиловал.

Чем занимается Дарья Суднишникова


Суднишникова зарабатывает на жизнь тем, что ведет приватный телеграм-канал. Девушка публикует интимные фотографии и взимает за доступ к ним определенную плату. Возмущенная общественность также обвиняет девушку в публикации фотографий малолетней дочери и роликов, на которых молодая мать употребляет наркотики.

На деятельность треш-блогера обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В настоящее время в отношении Суднишниковой ведется проверка.

Драка и психиатрическая клиника


Суднишникова наблюдается у врача-психиатра. Молодой матери был поставлен диагноз «смешанное расстройство поведения и эмоций». Оказалось, что ранее девушка избила свою подругу, которая якобы выманила ее в другой город, отобрала деньги и телефон. Однажды Суднишникова даже была госпитализирована в психиатрическую клинику. По ее словам, она испытывает проблемы с деньгами из-за чего у нее случился нервный срыв и она ушла из дома.

«Я ушла, провела около недели, ночуя в подъездах. Позже меня объявили в розыск, а потом нашли в одном из подъездов всю изрезанную без сознания. Привели в чувство и отправили в психбольницу, заподозрив попытку самоубийства», — рассказала девушка.

Сообщается, что девушку могут лишить родительских прав и забрать ребенка, однако эта информация пока не подтверждена.

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Психолог Дугенцова назвала варианты ответа хамам на курортах
04 июля 2024, 18:25

Фото: iStock/AntonioGuillem

Психолог Дарья Дугенцова рассказала о том, как можно отвечать хамам, в частности, во время курортного отдыха.
Первая тактика заключается в раскрытии своих эмоций и чувств обидчику, что должно застать его врасплох и обескуражить. Вторым методом является обесценивание всех слов хама. Кроме того, в-третьих, эффективным может быть игнорирование оппонента.

«Тот, кто хамит, старается унизить вас, и за счёт этого повысить свою самооценку/значимость, поэтому, проще пожалеть этого человека внутри себя и не брать близко к сердцу его слова, что будет отличным решением проблемы», — резюмировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Ранее Дарья Дугенцова дала рекомендации, как улучшить способность сосредотачиваться на важных делах.

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#общество
#конфликт
#отдых
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Подмосковные коммунальщики готовы к приближающемуся урагану
04 июля 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за возможного урагана.
Об этом сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Ураган часто наносит серьезные повреждения не только облику региона, но и представляет опасность для жителей. Поваленные деревья, помятые гаражи, искорёженные заборы – всё это нежелательные последствия стихии. 5 июля наши коммунальные службы будут дежурить в усиленном режиме и оказывать необходимую помощь», – отметил Мурашов.
В пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья предупредили, что во время грозы и сильного ветра нужно по возможности оставаться дома, а на улице не прятаться под деревьями и сооружениями во дворах.

Также следует закрыть все окна, двери и чердаки. С балконов и лоджий необходимо убрать всё, что может унести ветер.

Нельзя парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и неустойчивых конструкций.

Ранее синоптики сообщали, что 5 июля в Московской области ожидается сильный ливень с грозой и усилением ветра до 22-27 м/с. Местами может выпасть крупный град.

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#владислав мурашов
#минчистоты
#подмосковье
#московская область
#непогода
#коммунальные службы
#гроза
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Депутат Толмачев призвал создать список вредных для психики детей видеоигр
04 июля 2024, 17:49

Фото: iStock/Arsenii Palivoda

Зампредседателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачев заявил, что в России необходимо составить список вредных для психики детей видеоигр.
По его мнению, такая мера может способствовать безопасности детей.

«Некоторые игры могут быть особенно опасны для детей и подростков. Они в силу возраста иногда не могут верно расставить приоритеты между виртуальным и реальным. Говорить, что компьютерные игры однозначно вредны, нельзя. Возможно, пора на законодательном уровне определить, какие игры могут нанести ущерб подростковой психике и социализации», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Толмачёв.

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик перевел мошенникам 300 тысяч рублей с карты мамы ради аккаунта в игре.

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#дети
#игры
#компьютер
#психология
#безопасность
#россия
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В осенний призыв 2024 большинство призывников получат бумажные повестки
04 июля 2024, 17:32

Фото: istockphoto / Michele Ursi

Бумажные повестки останутся в большинстве регионов в осенний призыв 2024 года
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на пленарном заседании палаты парламента.

«Во время осеннего призыва оповещение традиционным способом, то есть использование бумажных повесток, оно останется в подавляющем большинстве субъектов. Осенью заработает и реестр воинского учёта», — отметил Картаполов в ходе рассмотрения законопроекта о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках, в том числе через реестр воинского учета.

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учёта. В этом реестре будут храниться данные о гражданах, которые подлежат воинскому учёту. Среди этих данных: личные и паспортные сведения, СНИЛС и ИНН, информация о гражданстве (в том числе о наличии иностранного гражданства), адрес места жительства, сведения об образовании, трудовой деятельности и состоянии здоровья.

Важно отметить, что в реестре не будет содержаться информация, которая является государственной или охраняемой законом тайной.

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#информация
#призывник
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Названы самые востребованные дачные автобусные маршруты Подмосковья
04 июля 2024, 17:19

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 40 сезонных автобусных маршрутов до дачных посёлков и СНТ действует на территории Московской области, о том, какие из этих маршрутов наиболее востребованы, рассказали в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В этом году больше всего пассажиров обслужил дачный маршрут №10 «Автостанция — Юбилейное» в Шатуре, за три месяца работы на нём совершили более 32,7 тыс. поездок. Второе место в рейтинге востребованности занял маршрут №51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок»: пассажиры сделали на нём около 26 тысяч поездок. А замыкает топ-3 рейтинга маршрут №21 «Раменское (3-й кв.) — ст. Бронницы — Пласкинино (Сады)» с почти 22 тысячами поездок». — говорится в сообщении.
Всего на дачных маршрутах Московской области с момента их запуска в этом году было совершено более 217 тысяч поездок.

В министерстве напомнили, что большинство дачных маршрутов работает с пятницы по воскресенье. Полностью сезонные маршруты планируют отменить до конца октября.

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#минтранс мо
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