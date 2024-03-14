Подмосковных водителей предупредили о заторах на 16 трассах в сторону Москвы

Средняя загруженность подмосковных дорог по ситуации на утро четверга, 14 марта, составляет четыре балла, при этом на десяти шоссе и шести федеральных трассах наблюдаются затруднения при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.