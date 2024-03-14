Подмосковных водителей предупредили о заторах на 16 трассах в сторону Москвы

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Средняя загруженность подмосковных дорог по ситуации на утро четверга, 14 марта, составляет четыре балла, при этом на десяти шоссе и шести федеральных трассах наблюдаются затруднения при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Проезд в сторону Москвы затруднён на следующих шоссе: Носовихинское, Ленинградское, Щёлковское, Киевское, Пятницкое, Варшавское, Можайское, Новорижское, Осташковское и Новорязанское. Кроме того, заторы фиксируются на трассах: М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», — отмечается в сообщении.Водителей просят не ослаблять внимание за рулём, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость, а также заранее притормаживать перед пешеходными переходами.
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