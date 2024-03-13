Два человека погибли в ДТП на Калужском шоссе в Москве

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ДТП с участием двух автомобилей случилось на Калужском шоссе близ деревни Сосенки в Москве, пишут «Известия» 13 марта.
В результате аварии два человека погибли. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой помощи.
Представитель столичного департамента транспорта подтвердил факт аварии, однако информацию о погибших и пострадавших он не уточнил. Водителей призывают выбирать альтернативные маршруты, так как движение на шоссе затруднено.
Ранее, 10 марта, на востоке Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате этой аварии пострадали два человека.
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Представитель столичного департамента транспорта подтвердил факт аварии, однако информацию о погибших и пострадавших он не уточнил. Водителей призывают выбирать альтернативные маршруты, так как движение на шоссе затруднено.
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Артем Кузьмин