Жителей Подмосковья призвали носить световозвращающие элементы в темное время суток

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Минтранс Подмосковья призывает пешеходов использовать световозвращатели, а водителей быть бдительными. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В регионе очень часто участниками ДТП становятся люди в тёмной одежде, которые ходят вдоль дорог.
Кроме этого, благодаря светоотражателям водитель сможет увидеть человека на расстоянии от 150 до 350 метров и заблаговременно снизить скорость.
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«Водитель сразу не видит пешехода в тёмной одежде даже на освещённой дороге и не успевает среагировать. Чтобы обезопасить себя в вечернее время нужно обязательно носить световозвращающие элементы или включать фонарики, даже если вы гуляете в черте города . Это поможет водителю увидеть вас и заблаговременно снизить скорость. При использовании световозвращателей вероятность аварии снижается на 70%», — отметили в министерстве.
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Мира Полтева