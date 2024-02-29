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Жителей Подмосковья призвали носить световозвращающие элементы в темное время суток

29 февраля 2024, 15:10
Фото: istockphoto / JessAerons

Фото: istockphoto / JessAerons

Минтранс Подмосковья призывает пешеходов использовать световозвращатели, а водителей быть бдительными. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В регионе очень часто участниками ДТП становятся люди в тёмной одежде, которые ходят вдоль дорог.

«Водитель сразу не видит пешехода в тёмной одежде даже на освещённой дороге и не успевает среагировать. Чтобы обезопасить себя в вечернее время нужно обязательно носить световозвращающие элементы или включать фонарики, даже если вы гуляете в черте города . Это поможет водителю увидеть вас и заблаговременно снизить скорость. При использовании световозвращателей вероятность аварии снижается на 70%», — отметили в министерстве.


Кроме этого, благодаря светоотражателям водитель сможет увидеть человека на расстоянии от 150 до 350 метров и заблаговременно снизить скорость.

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С деревьев в лесах Павловского Посада сняли незаконную рекламу
29 февраля 2024, 15:23

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Антирекламные рейды провели в лесах, расположенных на территории городского Павловского Посада, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Лесная охрана Рахмановского участкового лесничества за один день рейда сняла с деревьев 17 рекламных объявлений в районе платформ Вохна и Казанское вблизи села Рахманово», — говорится в сообщении.
Кроме того, восемь рекламных объявлений сняли с деревьев в Больше-Дворском участковом лесничестве — в районе садоводческого товарищества «Сосновка» у посёлка Большие Дворы.

В ведомстве напомнили, что размещать рекламу на деревьях незаконно. Штраф для физических лиц за это нарушение составляет до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

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#комлесхоз мо
#экология
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RS: В НАТО готовятся отправить свои войска на Украину из-за страха
29 февраля 2024, 15:02

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Страны НАТО говорят о планах по отправке своих войск на Украину в страхе перед окончательным крахом ВСУ, об этом пишет директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft.
Ливен отметил, что разгром украинских войск в Авдеевке стал громким сигналом для западных союзников о скором поражении ВСУ. К тому же, стало ещё более очевидно, как сильно баланс сил на полях спецоперации изменился в сторону России.

«В ответ на эту надвигающуюся угрозу правительства некоторых стран НАТО сейчас говорят о возможности отправки своих собственных войск на Украину», — подчеркнул эксперт.

В завершении Ливен напомнил, что ввод даже небольшого количества войск Североатлантического альянса в зону СВО станет началом полномасштабного вооружённого конфликта России и НАТО.

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#нато
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Россияне смогут получить налоговый вычет за сдачу ГТО и диспансеризацию
Путин: с 2025 года за сдачу ГТО можно будет получить налоговый вычет
29 февраля 2024, 14:56

Фото: iStock/blinow61

Налоговые вычеты смогут получить россияне, которые на плановой основе проходят диспансеризацию или сдают нормы ГТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Отмечается, что такая возможность станет доступна с 2025 года.

Говоря о введении такой меры, Путин добавил: «Бросай пить — вставай на лыжи».

Также в ходе своего выступления глава государства анонсировал рост налогового вычета на второго, третьего и последующих детей. Так, вычет на второго ребёнка вырастет до 2,8 тысяч рублей, а на третьего и следующих – до 6 тысяч рублей.

Кроме того, с 350 до 450 тысяч рублей повысится размер годового дохода тех граждан, которым полагается вычет.

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#налоговый вычет
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Подмосковные сельские старосты смогут вносить инициативы в местные администрации
29 февраля 2024, 14:44

Фото: Istockphoto / Andrey Ivanov

Мособлдума внесла изменения в закон «О старостах сельских населённых пунктов в Московской области». Так, теперь старосты будут наделены правом выступать с инициативным проектом в местную администрацию по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей населённого пункта.
Кроме того, для старост в связи с повышением их статуса устанавливается единая форма удостоверения.
«Такие решения будут способствовать ещё большей активности старост в решении вопросов местного значения. Они являются стимулом продолжать работу, зачастую выполняемую на добровольных началах», – отметил председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков.
Как отметили в пресс-службе регионального парламента, закон приводится в соответствие с федеральным законодательством.

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#мособлдума
#подмосковье
#московская область
#старосты
#село
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В Раменском обустроят более 60 клумб и цветников
29 февраля 2024, 14:43

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Более 60 клумб и цветников планируется обустроить в этом году в подмосковном городе Раменское, соответствующий подряд, включающий уход за цветами до конца октября, выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Опубликовано извещение об онлайн-проведении открытого конкурса на оказание услуг по содержанию, обустройству и ремонту вертикальных клумб и цветников на территории Раменского Подрядчик должен будет рыхлить и удобрять почвы, подсыпать грунт, высаживать и поливать цветы, промывать топиарные фигуры и пр. Всего планируется обустроить более 60 цветников и клумб, их общая площадь составит около 2,7 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.
Высаживать нужно будет тюльпаны, бегонии, декоративную капусту, космею, сальвинию, виолу, хосту Liberty и ряд других растений. Заботиться о клумбах подрядчик должен будет с 15 апреля о 31 октября. Начальная цена лота — 11 миллионов 830 тысяч 506 рублей 80 копеек. Приём заявок завершится 18 марта.

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#аукцион
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В ХМАО охранник рынка оскорбил бойцов СВО и стал фигурантом уголовного дела
29 февраля 2024, 14:42

Фото: istock / BrianAJackson

В Ханты-Мансийске 50-летний охранник рынка оскорбил военнослужащих и стал фигурантом уголовного дела. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.

Мужчина в ходе разговора с коллегами неприемлемо выражался в сторону участников СВО. Выкрики услышали все вокруг, на место приехали сотрудники правоохранительных органов, сотрудник охраны задержали.

По информации источника канала, в декабре 2023 года мужчину уже привлекали по административной статье за дискредитацию ВС РФ. Тогда свою вину мужчина не признал и отказался от показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

Ранее сообщалось, что в Перми полицейский поссорился с мужчиной 23 февраля и убил его ломом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
#сотрудники
#сво
#вс рф
#уголовное дело
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Активные участники Общества «Знание» получили награды подмосковного Минобразования
29 февраля 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Министр образования Московской области Илья Бронштейн встретился с представителями Российского общества «Знание». Он наградил самых активных представителей организации благодарственными письмами, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Гостями регионального министерства стали 20 человек, активно реализующие просветительские идеи Общества «Знание» в Подмосковье. Это участники проектов «Знание. Лекторий», «Знание. Государство», «Знание. Герои» и других. В их числе – ректор ГСГУ и председатель Московского областного регионального отделения Российского общества «Знание» Жанна Леонова, директор регионального филиала Дмитрий Соловьёв», – говорится в сообщении.
Благодарственные письмами от министра образования получили активный участник проекта Дмитрий Балтухин, Денис Кузнецов и Татьяна Никищенко.

Гости обсудили главную миссию команды «Знания» – делиться информацией с окружающими искренне и с верой в собственные слова. За прошедший год в рамках проекта было проведено более 350 лекций, которые охватили аудиторию в 18 тысяч человек. В планах на будущий год – привлечь ещё больше слушателей по всему Подмосковью.

Актуальный список мероприятий Общества «Знание» в Подмосковье доступны по ссылке.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье от наледи очистили свыше 2 800 скатных кровель многоквартирных домов
29 февраля 2024, 14:25

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Коммунальные службы Подмосковья «освободили» от наледи около 2 800 скатных кровель многоквартирных домов за два дня. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
С наступлением потепления в регионе на крышах многоквартирных домов начали появляться сосульки.

«Сформировали план по очистке многоквартирных домов со скатными кровлями, до 4 марта включительно. Крыши с углом наклона особенно восприимчивы к наледи и снежным свесам, поэтому им уделяем особое внимание при весеннем потеплении. За два дня специалисты «освободили» от льда более 2 800 домов, зачищают свесы, козырьки, балконы и выступающие элементы. Наши сотрудники ежедневно проверяют результаты, осматриваем крышу со всех четырех сторон дома и только после этого подтверждаем выполнение», — отметила руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит подчеркнуть, что самым эффективным стал городской округ Серебряные Пруды. По итогам двух дней коммунальные службы очистили крыши 42 домов.

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#сосульки
#специалисты
#дома
#коммунальные службы
#светлана аипова
#густ
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Путин: Россия будет наращивать арктический флот, развивать Севморпуть
29 февраля 2024, 14:20

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию сообщил про необходимость развития Северного морского пути и наращивания арктического флота.

«Мы будет увеличивать обороты наших северных портов, включая Мурманский транспортный узел. И, конечно, наращивать арктический флот. В прошлом году вышло в рейд уникальная научно-исследовательская платформа «Северный полюс»», — заявил российский лидер.
Президент указал, что в начале 2024 года на балтийском заводе заложили новый атомный ледокол «Ленинград». В 2025 году планируется заложить еще один корабль подобного класса – «Сталинград». Путин также сообщил о строительстве ледокола нового поколения «Лидер» на дальневосточной верфи, мощность которое будет больше в два раза.

Также Путин обратил внимание на развитие региональных дорог. Более доступными должны стать и авиаперелеты. В ходе обращения глава государства заявил, что авиапарк отечественных компаний нужно пополнять самолетами российского производства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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