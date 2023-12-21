Подмосковный фонд «Защитники Отечества» начал сотрудничать с мусульманским духовенством

Фото: фонд Защитники Отечества
Подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» объединился с мусульманским духовенством в помощи бойцам и ветеранам СВО. Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
Соглашение о сотрудничестве подписали руководитель подмосковного филиала «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и муфтий Духовного управлениея мусульман Московской области Рушан Аббясов 20 декабря в Московской Соборной мечети.
Стоит отметить, что в рамках данного соглашения будет происходить совместная духовно-просветительская, культурная деятельность и психологическая поддержка ветеранов СВО, семей погибших бойцов, а также совместное проведение мероприятий, которые будут направлены на формирование духовных, нравственных и культурных ценностей у подрастающего поколения.
Кроме этого, в прошлом месяце подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» заключил трехстороннее соглашение с московской митрополией и подмосковным филиалом Союза женщин России.
Читайте также:
Андрей Воробьёв провел личный прием граждан в подмосковном «Защитники Отечества»
Подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» помог бойцу купить «умную трость»
Воробьёв перечислил самые частые запросы от семей участников СВО
«Сегодня мы подписали важное соглашение. Важное оно, прежде всего, для наших ветеранов. Буквально месяц назад мы подписали аналогичный документ с Русской православной церковью. Но мы понимаем, что среди наших Защитников есть и представители других конфессий. Это соглашение — наша дань уважения ветеранам и долг перед семьями погибших. Наша общая задача — заботиться и поддерживать их. <…>Верим, что совместная работа поможет нашим бойцам и семьям. А мы будем трудиться ради общего дела и общей Победы»,- подчеркнула Ольга Ермакова.
Кроме этого, в прошлом месяце подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» заключил трехстороннее соглашение с московской митрополией и подмосковным филиалом Союза женщин России.
Читайте также:
Андрей Воробьёв провел личный прием граждан в подмосковном «Защитники Отечества»
Подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» помог бойцу купить «умную трость»
Воробьёв перечислил самые частые запросы от семей участников СВО
Мира Полтева