Воробьёв перечислил самые частые запросы от семей участников СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Среди вопросов, чаще других звучащих от семей участников спецоперации, – поступление в вузы, перерасчёты за жилищно-коммунальные услуги и реабилитация. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Где-то звучат вопросы по поступлениям детей в вузы, где-то – бесплатные секции. В летнее время было больше вопросов об отдыхе на море. Перерасчёт ЖКУ – вопрос, который также требует отдельного подхода. Где-то это реабилитация», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».Губернатор также подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.
«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтёры, и представители власти стараются быть максимально вовлечены в эту работу», – отметил Воробьёв.Ранее он подчеркнул важность сопровождения семей участников СВО в каждом городском округе. Он рассказал, что регулярно бывает в подмосковном филиале фонда «Защитники Отечества».
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Воробьёв поручил организовать сопровождение семей участников СВО в каждом муниципалитете
Лора Луганская