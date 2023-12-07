Подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» помог бойцу купить «умную трость»

Фото: фонд «Защитники Отечества» в МО
Филиал фонда «Защитники Отечества» в Московской области помог ветерану боевых действий Павлу купить «умную трость». Мужчина обратился к социальному координатору филиала Светлане Смирновой, и она предложила оформить это электронное устройство, позволяющее ориентироваться в пространстве людям с нарушениями зрения.
Аппарат распознаёт бытовые предметы, определяет расстояние до них, запоминает лица людей, оповещает вслух и звуковым сигналом о препятствиях. Вся информация выводится голосом в наушники или на дисплей Брайля, подключаемые к умному помощнику.
Срок от оформления трости до вручения её бойцу составил меньше месяца. Также Павлу помогут с прохождением реабилитации в подмосковном центре «Ясенки».
Фонд «Защитники Отечества» создан указом президента в апреле. Организация персонально сопровождает ветеранов спецоперации и членов семей погибших или умерших бойцов, оказывает содействие по принципу «одного окна». Речь идёт об оформлении социальной поддержки, трудоустройства и организации ухода на дому. Специалисты предоставляют юридическую и психологическую помощь, содействуют в оформлении инвалидности, реабилитации, обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и протезами.
В филиале работают сотрудники МФЦ, юристы, эксперты медико-социальной экспертизы, соцработники, психолог и другие специалисты.
Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» возглавляет Ольга Ермакова. Она является председателем женсовета одной из воинских частей и представителем регионального штаба Комитета семей воинов Отечества.
Контакты филиала фонда в Московской области.
Адрес: Красногорск, бульвар Строителей, 4к1 БЦ «Кубик».
телефон: +7(498) 602-00-23
Соцсети:
https://t.me/fzomo
https://vk.com/fzomo
https://ok.ru/fzomo
Читайте также:
В подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» за полгода обратились более 5 тыс человек
Жителям Подмосковья рассказали, чем помогут в фонде «Защитники Отечества»
Воробьёв поручил организовать сопровождение семей участников СВО в каждом муниципалитете
Срок от оформления трости до вручения её бойцу составил меньше месяца. Также Павлу помогут с прохождением реабилитации в подмосковном центре «Ясенки».
В филиале работают сотрудники МФЦ, юристы, эксперты медико-социальной экспертизы, соцработники, психолог и другие специалисты.
Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» возглавляет Ольга Ермакова. Она является председателем женсовета одной из воинских частей и представителем регионального штаба Комитета семей воинов Отечества.
Контакты филиала фонда в Московской области.
Адрес: Красногорск, бульвар Строителей, 4к1 БЦ «Кубик».
телефон: +7(498) 602-00-23
Соцсети:
https://t.me/fzomo
https://vk.com/fzomo
https://ok.ru/fzomo
Читайте также:
В подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» за полгода обратились более 5 тыс человек
Жителям Подмосковья рассказали, чем помогут в фонде «Защитники Отечества»
Воробьёв поручил организовать сопровождение семей участников СВО в каждом муниципалитете
Лора Луганская