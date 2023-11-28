Конкурс «Женщина – герой» прошел в Подмосковье

Фото: Александра Степанова
В Подмосковье прошел конкурс «Женщина – герой». Победителем стала старший лейтенант, ветеран боевых действий Юлия Шканова из Наро-Фоминска.
Каждая из 10 финалисток удивила и видеоприветствием, в котором раскрывались участницы во всей красе, и уникальным пошитым своими руками нарядом, а также современными патриотичными песнями.
На отборочный этап поступило более 50 заявок от жительниц разных округов Подмосковья, 30 из них были допущены к участию в конкурсе, и только 10 набравших наибольшее количество баллов в первом этапе получили право бороться за титул «Женщина – герой».
Финал Московского областного конкурса «Женщина – герой», приуроченный ко Дню матери, прошел в Vegas City Hall. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подчеркивал, что именно женщины придают силы, показывают, как можно верить и ждать мужей, сыновей, братьев, а также помогать мужчинам во всем.
По словам Воробьёва, в Подмосковье стараются часто общаться с женами, детьми участников спецоперации и самими бойцами.
Советник главы городского округа Красногорск Михаил Иванов рассказал, что организаторы конкурса «Женщина – герой» вышли с инициативой расширить его на страну к депутату Госдумы по избирательному округу №120 Сергею Колунову. Он уточнил, что первый раз конкурс прошел в прошлом году в Красногорске и был муниципальным, сейчас соревнование охватило всю Московскую область.
Он отметил номера участниц из Серпухова и Балашихи. Женщины оформили свои выступления вместе с детьми.
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На отборочный этап поступило более 50 заявок от жительниц разных округов Подмосковья, 30 из них были допущены к участию в конкурсе, и только 10 набравших наибольшее количество баллов в первом этапе получили право бороться за титул «Женщина – герой».
По словам Воробьёва, в Подмосковье стараются часто общаться с женами, детьми участников спецоперации и самими бойцами.
Советник главы городского округа Красногорск Михаил Иванов рассказал, что организаторы конкурса «Женщина – герой» вышли с инициативой расширить его на страну к депутату Госдумы по избирательному округу №120 Сергею Колунову. Он уточнил, что первый раз конкурс прошел в прошлом году в Красногорске и был муниципальным, сейчас соревнование охватило всю Московскую область.
«Мое желание и желание, которое высказали все девушки, чтобы конкурс развивался и жил. Так и будет», - добавил советник главы Красногорска.
Иванов рассказал, как прошел весь путь подготовки к конкурсу с участницами.
Он отметил номера участниц из Серпухова и Балашихи. Женщины оформили свои выступления вместе с детьми.
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Татьяна Лаврова