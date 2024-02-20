Подмосковный Минтранс напомнил, как безопасно ездить в оттепель

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Подмосковным водителям в ближайшее время будет необходимо вспомнить навыки безопасной езды в оттепель. В Московском регионе вновь меняется погода, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«По прогнозам синоптиков, в среду термометры покажут -1°С. А к концу недели температура будет колебаться от минусовой в ночные часы до +4° днём. Перепадом температур вызовет осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер усилится, на дорогах возможна гололедица. Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать ПДД», – говорится в сообщении.По возможности следует отложить поездки на дальние расстояния. Тем, кто всё-таки оказался в пути, следует помнить, что на мокрой дороге тормозной путь увеличивается. Поэтому нужно соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и боковой интервал, чтобы вовремя среагировать на непредвиденную ситуацию. Водить следует плавно, без резких движений.
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Лора Луганская