Подмосковный омбудсмен Фаевская вручила знаки отличия подмосковным правозащитникам

Фото: Ирина Фаевская
Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская вручила знаки отличия уполномоченного по правам человека в Московской области гражданам, ведущим активную правозащитную деятельность. Торжественная церемония награждения прошла в рамках конференции в Государственном университете просвещения, сообщили в пресс-службе Фаевской.
«Спасибо вам за ваше неравнодушие. Вы помогаете людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Я очень надеюсь, что в этом зале среди представителей молодёжи, которые только начинают свой путь, присутствуют те, кто в будущем за свои добрые дела по праву получат такую награду», – сказала омбудсмен.Как отметили в пресс-службе, для общественных деятелей защита прав человека – важная часть жизни. Они координируют работу волонтёров, поддерживают участников спецоперации и их семьи, помогают жителям новых регионов, детям-инвалидам, отстаивают права граждан в правоохранительных органах и судах Московской области.
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