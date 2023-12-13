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Подмосковный омбудсмен Фаевская вручила знаки отличия подмосковным правозащитникам

13 декабря 2023, 15:12
Фото: Ирина Фаевская

Фото: Ирина Фаевская

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская вручила знаки отличия уполномоченного по правам человека в Московской области гражданам, ведущим активную правозащитную деятельность. Торжественная церемония награждения прошла в рамках конференции в Государственном университете просвещения, сообщили в пресс-службе Фаевской.

«Спасибо вам за ваше неравнодушие. Вы помогаете людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Я очень надеюсь, что в этом зале среди представителей молодёжи, которые только начинают свой путь, присутствуют те, кто в будущем за свои добрые дела по праву получат такую награду», – сказала омбудсмен.
Как отметили в пресс-службе, для общественных деятелей защита прав человека – важная часть жизни. Они координируют работу волонтёров, поддерживают участников спецоперации и их семьи, помогают жителям новых регионов, детям-инвалидам, отстаивают права граждан в правоохранительных органах и судах Московской области.

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#правозащита
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#московская область
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Пьяного туриста арестовали за домогательства к статуе в США
13 декабря 2023, 15:19

Фото: iStock/Yingko

Пьяный турист домогался статуи ламантина в ресторане и устроил дебош в отеле в США. Об этом сообщает портал Yahoo News.
Перебравший с алкоголем 23-летний Энтони Лесса, начал вести себя агрессивно, после чего стал «сексуально домогаться» статуи ламантина на глазах у других посетителей ресторана. На просьбы прекратить противоправное поведение турист не реагировал. 
 
Затем мужчина самостоятельно покинул заведение и отправился в гостиницу, где у него был забронирован номер. Там он продолжил вести себя вызывающе, грубил персоналу, кричал, бил посуду.
 
Сотрудники отеля были вынуждены обратиться в полицию, которая задержала нарушителя. В настоящее время правонарушитель отпущен под подписку о невыезде. Возможно, туристу придется отбыть наказание в тюрьме

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#мужчина
#турист
#арест
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Стали известны мечты россиян на 2024 год
Опрос: В 2024 году россияне мечтают увеличить доход и ложиться спать раньше
13 декабря 2023, 15:05

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Опрос аналитиков Skillfactory и FITMOST показал, что россияне на 2024 год загадывают увеличение дохода, а также чаще высыпаться.
Отмечается, что 60% респондентов хотят освоить новую профессию, 43% — заниматься спортом один-два раза в неделю, 37% мечтают о смене работы, а 36% хотят чаще высыпаться.

«Опрошенные мечтают больше двигаться и ложиться спать раньше полуночи (по 19% в равных долях), 15% хотят тратить меньше времени на соцсети и мессенджеры, а ещё 14% — перестать есть вредную еду, 12% хотели бы бросить курить», — приводит RT текст исследование.

Всего в опросе принимали участие более 1,2 тыс. жителей России.

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#исследование
#россияне
#новый год
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Акунин рассказал пранкерам, что одобряет бомбёжки российских городов
13 декабря 2023, 14:59

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Российский писатель Борис Акунин заявил, что атаки ВСУ на Крым и другие регионы России не вызывают у него претензий. Об этом он рассказал в ходе беседы с пранкерам Вованом и Лексусом. Запись разговора размещена в телеграм-канале пранкеров.
Один из пранкеров вел беседу с Акуниным от лица президента Украины Владимира Зеленского. Писателю был задан вопрос о том, как он относится к обстрелу российских городов со стороны ВСУ. Автор произведений ответил, что никаких претензий он не имеет, а то, что происходит, «мы хорошо понимаем». 
 
Он также добавил, что убийство россиян его не смущает. 
 
Борис Акунин убыл из России в 2014 году. Он неоднократно заявлял, что чувствует опасность, которая якобы исходит от Москвы. 

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#украина
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Ученики ЦМИТ из Жуковского выиграли хакатон по 3D-моделированию
13 декабря 2023, 14:52

Фото: Мининвест МО

Двое учеников Центра молодёжного инновационного творчества Жуковского Никита Гришаков и Владислав Ашихмин стали победителями хакатона по 3D-моделированию. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Хакатон проходил на площадке ЦМИТ Жуковский. В общей сложности на выполнение заданий у участников ушло четыре часа для возрастной категории 10-13 лет и шесть часов – для категории 14-16 лет. Ребята создавали чертежи, модели и сборки, восстанавливали геометрию STL-моделей», – рассказали в министерстве. 
Все участники хакатона получили сертификаты, а победителям вручили памятные призы.
 
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#мининвест мо
#школьники
#цмит
#техника
#московская область
#подмосковье
#жуковский
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В Москве впервые лишили приезжих гражданства РФ за совершение преступления
МВД: двух россиян впервые лишили гражданства РФ за преступление в Москве
13 декабря 2023, 14:52

Фото: iStock/JessAerons

В Москве впервые лишили российского гражданства иностранцев за совершение преступления. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно сообщению, полиция задержала двоих приезжих, которые ранее получили российское гражданство.

«У одного из них обнаружено и изъято 19 свёртков с мефедроном, а у второго 1 свёрток с аналогичной «синтетикой». Оба привлечены к уголовной ответственности по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и осуждены в соответствии с действующим законодательством», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, мужчин лишили российского гражданства. Паспорта у них изъяли.

Напомним, с апреля текущего года в России вошел в силу закон, согласно которому гражданства могут лишить за «фейки», дискредитацию армии и тяжкие преступления. Кроме того, российский паспорт могут отобрать за преступления, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

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#гражданство
#полиция
#закон
#паспорт
#страны
#фейки
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Милонов предложил ограничить максимальную цену на такси в непогоду
13 декабря 2023, 14:51

Фото: istockphoto.com/littleny

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой ограничить максимальную стоимость такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий.
Он пояснил, что в осенне-зимний период во многих регионах страны наблюдаются обильные осадки и неблагоприятные погодные условия, из-за чего цены на такси иногда составляют по несколько тысяч рублей. Это приводит людей в шок и многим такой транспорт становится не по карману, хотя такси уже давно перестало считаться роскошью.

«Прошу рассмотреть вопрос о введении ограничения максимальной стоимости пользования услугами аккредитованных перевозчиков такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий. Такие меры не будут противоречить рыночным принципам ценообразования», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра транспорта России Виталия Савельева.

Ранее москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом для поездок по Москве из-за снегопада.

«В городе идёт снег – дорожная ситуация в городе стабильная, городской транспорт работает штатно. Автомобилисты едут медленнее и внимательнее со средней скоростью – 22 км/ч. <...> В течение дня рекомендуем использовать городской транспорт – МЦК, МЦД, метро. А наземный транспорт (автобусы и такси) быстрее передвигается по выделенным полосам», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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#москва
#транспорт
#такси
#снег
#цены
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Синоптик: В Москву придет кошмарный снегопад и оттепель
Синоптик Шувалов пообещал Москве «кошмарный снегопад» и оттепель
13 декабря 2023, 14:51

Фото: IStock/MahmutSonmez

Москву накроет сильный снегопад, а потом начнётся оттепель. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, обильные осадки придут в российскую столицу с юга. Предполагается, что количество выпавшего снега приблизится к рекордным показателям.
«В пятницу нас ждет кошмарный снегопад. Он будет очень большим, близким к рекорду, так как с юга надвигается южный циклон. Осадки начнутся в ночь с четверга на пятницу и будут продолжаться весь день. Плюс к этому добавится ветер до 15-17 метров в секунду, а это грозит заносами», — сказал Шувалов.
Специалист подчеркнул, что сразу после снегопада в Москву придет потепление. Столбики термометров будут подниматься до плюсовых значений.
«В воскресенье наступит первая в этом году оттепель, которая будет чередоваться с похолоданием практически на протяжении всей следующей недели. Будет 1… 3 градуса, но снег все равно не растает, потому что по результатам снегопада снежный покров может достичь полуметра», — добавил синоптик.
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#снегопад
#ветер
#осадки
#москва
#тепло
#зима
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Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Гронский
13 декабря 2023, 14:42

Фото: iStock/inga

Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Гронский родился 31 декабря 1952 года. Он был известным российским журналистом, руководителем культурных учреждений. На должность генерального директора Российской национальной библиотеки Гронский был назначен в 2021 году. 
Причины смерти в настоящее время неизвестны. Предполагается, что Гронский мог скончаться по естественным причинам. 
 
Ранее сообщалось о смерти литературного критика Андрея Немзера, который ушел из жизни в 66 лет. 
Он автором тысячи публикаций как в отечественной, так и в зарубежной прессе. Коллеги покойного выразили соболезнования его родным и близким. 

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#журналист
#писатель
#соболезнования
#смерть
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Перечислены самые тёплые дни этой недели
Метеоролог Позднякова: Наиболее тёплыми днями в Москве будут четверг и пятница
13 декабря 2023, 14:35

Фото: istockphoto.com/nantonov

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что на этой неделе самыми тёплыми днями в Москве станут четверг и пятница, 14 и 15 декабря.
Так, в эти дни минимальная температура ночью составит -6...-8°C, а днём — около -5°C.

«При этом, днём в субботу, 16 декабря, интенсивность снегопада уменьшится. Снова подморозит», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

В то е время, отметила специалист, пятница станет и самым ненастным днём из-за сильного снегопада.

«Ожидаются сильный снег в течение суток, метель, местами заносы на дорогах. Все это будет проходить при отрицательной температуре воздуха. Мы считаем, что 15 декабря мы либо приблизимся к суточному рекорду, либо он может быть перекрыт. За сутки может выпасть около 17 мм осадков», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

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#снегопад
#метель
#москва
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