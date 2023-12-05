У подмосковных правозащитников заключено 35 соглашений с органами власти и общественниками

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в совещании в комитете Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Темой стало совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности института уполномоченного по правам человека в России.
«У нас заключены 35 соглашений с представительными органами власти и общественными организациями. Работа в рамках этих соглашений направлена на защиту прав и свобод жителей Подмосковья», – рассказала Фаевская.По словам подмосковного омбудсмена, многие вопросы удаётся решать быстрее благодаря соглашениям о сотрудничестве, так как они предусматривают оперативный обмен информацией о фактах нарушения прав и свобод граждан
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Лора Луганская