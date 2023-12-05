У подмосковных правозащитников заключено 35 соглашений с органами власти и общественниками

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в совещании в комитете Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Темой стало совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности института уполномоченного по правам человека в России.