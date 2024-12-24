Подмосковный центр реабилитации стал победителем Всероссийского отбора «Открыто для всех»

В регионе молочным хозяйством занимаются более 80 сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. Согласно предварительным оценкам, к концу года объём производства сырого молока в Московской области составит 718 тысяч тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.