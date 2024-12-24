Подмосковный центр реабилитации стал победителем Всероссийского отбора «Открыто для всех»

Фото: пресс-служба АСИ
Более 150 человек приняли участие в торжественном награждении победителей Всероссийского отбора «Открыто для всех», которое состоялось в Москве. Это победители, эксперты и партнёры отбора, который проводит Агентство стратегических инициатив, сообщили в пресс-службе АСИ.
Фото: пресс-служба АСИ
Проект демонстрирует лучшие примеры инклюзивных практик.
Награда в специальной номинации «Эффективная реабилитация» досталась Комплексному центру социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский». Он отмечен за внедрение практики «Производственно-интеграционные мастерские «Империя ремёсел». Полный список награждённых можно найти на сайте.
В этом году на отбор поступило более 550 заявок из 79 регионов России.
Проект позволяет выявить проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются люди, предоставить решения, способствующие развитию общества равных возможностей.
«Открыто для всех» аккумулирует практики из самых разных сфер – от повышения уровня доступной среды до проектов для включения людей с инвалидностью в активную социальную жизнь.
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«Мы развиваем направление инклюзии как тренд будущего. То, что делают участники проекта «Открыто для всех», важно не только для людей с инвалидностью, но и для каждого из нас, наших детей, всей нашей страны. В проекте мы делаем ставку на бизнес-среду как надёжного партнёра государства. Все мы пользуемся разными товарами и услугами, проводим время с семьёй за пределами дома, работаем, учимся. Важно, чтобы всё, что нас окружает, было доступно и открыто для всех», – заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
Фото: пресс-служба АСИ
Проект демонстрирует лучшие примеры инклюзивных практик.
«Инклюзивные договоры подписали уже 1,5 тыс. предприятий, хотя пионеров были единицы. Больше тысячи компаний внедряют инклюзивные практики, тиражируют то, что достойно. Для нашего общества это имеет огромное значение. Практики внедряются в магазинах, на транспорте, на предприятиях сферы услуг. Жизнь людей с ограниченными возможностями. становится более комфортной, полной и радостной», – сказал начальник управления президента по общественным проектам, председатель оргкомитета «Открыто для всех» Сергей Новиков.Фото: пресс-служба АСИ
Награда в специальной номинации «Эффективная реабилитация» досталась Комплексному центру социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский». Он отмечен за внедрение практики «Производственно-интеграционные мастерские «Империя ремёсел». Полный список награждённых можно найти на сайте.
В этом году на отбор поступило более 550 заявок из 79 регионов России.
Проект позволяет выявить проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются люди, предоставить решения, способствующие развитию общества равных возможностей.
«Открыто для всех» аккумулирует практики из самых разных сфер – от повышения уровня доступной среды до проектов для включения людей с инвалидностью в активную социальную жизнь.
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Лора Луганская