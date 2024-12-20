В Подмосковье обсудили реабилитацию бойцов СВО с нарушениями зрения и слуха

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»
На межрегиональном форуме в Сергиевом Посаде обсудили социальную реабилитацию участников спецоперации с нарушениями слуха и зрения. Форум прошёл в Семейном центре имени А. И. Мещеряков, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Этот центр – уникальное медучреждение, аналогов которому нет в России и в мире. Здесь великолепная материально-техническая база, технологии и бесценные специалисты, которые помогают людям с нарушениями зрения и слуха овладеть многими навыками – вплоть до получения высшего образования. Сегодня здесь проходят реабилитацию участники СВО, лишившиеся зрения. Для них это возможность продолжить активную жизнь», – сказала на форуме статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.На форуме фонд «Защитники Отечества» и реабилитационный центр подписали соглашение о сотрудничестве. В планах – расширить поддержку ветеранов спецоперации.
«В нашем центре могут пройти реабилитацию бойцы со всей России. Мы предусмотрели и возможность пребывания здесь близкого человека, который будет сопровождать бойца. По решению губернатора реабилитация для всех военных бесплатная. Её продолжительность – 21 день, но при необходимости курс может быть продлён», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Реабилитационный центр им. А. И. Мещерякова начал работу в октябре. Сейчас там восстанавливаются ветераны СВО из Наро-Фоминска, Твери, Пскова, Татарстана и Самары, частично или полностью утратившие зрение. Их учат ориентироваться в пространстве, обучают новым профессиям.
«Мне предложили в реабилитационном центре место соцработника. Затем мы организовали производство турникетов. Я не пожалел, что встал на этот путь. Когда начинаешь, тяжело, но потом понимаешь, что ничего не делать бессмысленно», – поделился ветеран СВО Константин Харламов, который имеет инвалидность по зрению и теперь помогает другим бойцам.Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента Владимира Путина. Его главная цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении, трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, обеспечивают долговременный надомный уход.
С 1 июня прошлого года в филиалы фонда поступило более 1,8 млн запросов на оказание помощи. Свыше 1,65 млн уже отработано.
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