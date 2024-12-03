Социальные услуги в Подмосковье ежегодно получают около полумиллиона инвалидов

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области работают 47 учреждений, где взрослые и дети с инвалидностью могут получить социальные услуги. Они оказываются во всех формах: стационар, полустационар, помощь на дому, персональный помощник, долговременный уход, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Наш регион создаёт всё больше возможностей для получения необходимой помощи нашим жителям. Недавно мы открыли новый корпус в семейном центре Мещерякова для слепоглухих людей со всей России. А в передовом центре реабилитации Ясенки завершается строительство бассейна. Ежегодно во всех наших социальных центрах помощь получают почти 500 тыс. жителей», – отметили в ведомстве.Там добавили, что в каждом городском округе работают комплексные центры социального обслуживания и реабилитации, на базе которых открыты 79 отделений. Они обеспечивают реабилитацию в шаговой доступности, оснащены современным реабилитационным оборудованием и укомплектованы высококвалифицированными специалистами.
В ведомстве добавили, что во всех учреждениях со взрослыми и детьми работают врачи, реабилитологи, психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по лечебной физкультуре. На базе 10 социальных центров действуют трудовые мастерские для молодых инвалидов. Их обучают новым профессиям, помогают освоить доступные трудовые навыки.
В министерстве напомнили, что 3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов.
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Лора Луганская