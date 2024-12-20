Подмосковным участникам СВО списали долги по кредитам на 27 млн рублей

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по МО
Около 27 млн рублей задолженностей по кредитам списали судебные приставы Московской области 41 участнику специальной военной операции, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФССП.
«Согласно закону, исполнительные производства по невыплаченным кредитам, включая ипотечный, если заёмщик заключил контракт с Минобороны РФ на срок больше одного года, а сумма кредита составляет менее десяти миллионов рублей. Предусматривается также остановка судебного производства по взысканию догов по кредитам и в отношении супругов военнослужащих», — отмечается в сообщении.Для оперативного прекращения исполнительного производства жители Подмосковья могут очно обратиться в любое отделение судебных приставов либо воспользоваться интернет-приёмной на сайте ГУ ФССП России по Московской области, написать на электронную почту odo@r50.fssp.gov.ru или подать заявление через областной портал госуслуг.
Читайте также:
Спортивные секции в Московской области станут бесплатными для трудных детей
Статус ВБД, сохранение рабочих мест, выплаты: меры поддержки для участников СВО
Поддержка участников СВО: как легко прекратить кредитные обязательства с декабря 2024 года
Лев Каштанов