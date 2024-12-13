Поддержка участников СВО: как легко прекратить кредитные обязательства с декабря 2024 года

Видео: Минобороны РФ
Военнослужащие, отправляясь на выполнение задач, сталкиваются с множеством трудностей. Их служба требует полной самоотдачи и сосредоточенности, а финансовые проблемы могут отвлекать от выполнения поставленных задач.
Новая мера поддержки позволит не беспокоиться бойцам о кредитных обязательствах в этот сложный период. Это важный шаг к тому, чтобы обеспечить защиту прав тех, кто рискует своей жизнью ради безопасности нашей страны.
Исполнительные производства по другим категориям приостанавливаются. Однако стоит отметить, что данная мера не распространяется на алименты и обязательства по возмещению вреда в связи со смертью кормильца. Это сделано для того, чтобы защитить интересы детей и других лиц.
Бойцы имеют право на кредитные каникулы, а их рабочее место сохраняется на время контракта и три месяца после его окончания, что защищает трудовые права. Семьи участников СВО получают льготы: ученики 1 — 11 классов обеспечиваются бесплатными завтраками и обедами, что снижает финансовую нагрузку на родителей. Также государство предоставляет бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей участников СВО и внеочередное направление в социальный стационар.
Важно, чтобы все военнослужащие и их семьи были осведомлены о новых возможностях. Рекомендуем делиться этой информацией с коллегами и близкими. Чем больше людей узнают о своих правах, тем больше семей сможет воспользоваться этой поддержкой. Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Условия и порядок подачи заявленияС 1 декабря 2024 года граждане, подписавшие контракт с Министерством обороны Российской Федерации на срок более одного года для выполнения задач СВО, смогут прекратить исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, включая ипотеку, на сумму до 10 миллионов рублей.
Исполнительные производства по другим категориям приостанавливаются. Однако стоит отметить, что данная мера не распространяется на алименты и обязательства по возмещению вреда в связи со смертью кормильца. Это сделано для того, чтобы защитить интересы детей и других лиц.
Процесс подачи заявленияПроцесс подачи заявления стал доступнее. Военнослужащие могут подать его через интернет-приемную на официальном сайте главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области или на портале госуслуг. Также заявление может подать близкий родственник участника СВО или сам военнослужащий.
Меры поддержки для военнослужащихС начала специальной военной операции (СВО) государство внедрило ряд мер поддержки для военнослужащих. Эти меры направлены на обеспечение социальной защиты и создание комфортных условий для военнослужащих и их близких.
Бойцы имеют право на кредитные каникулы, а их рабочее место сохраняется на время контракта и три месяца после его окончания, что защищает трудовые права. Семьи участников СВО получают льготы: ученики 1 — 11 классов обеспечиваются бесплатными завтраками и обедами, что снижает финансовую нагрузку на родителей. Также государство предоставляет бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей участников СВО и внеочередное направление в социальный стационар.
Важно, чтобы все военнослужащие и их семьи были осведомлены о новых возможностях. Рекомендуем делиться этой информацией с коллегами и близкими. Чем больше людей узнают о своих правах, тем больше семей сможет воспользоваться этой поддержкой. Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Дарья Осипова