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Спортивные секции в Московской области станут бесплатными для трудных детей

Фото: iStock / matimix

Фото: iStock / matimix

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В Подмосковье дети, состоящие на профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, будут заниматься спортом бесплатно. Такой закон приняли депутаты Мособлдумы на последнем заседании осенней сессии.
Законопроект подготовила подмосковная прокуратура. Проект предусматривает льготы таким детям в виде бесплатных физкультурно-оздоровительных услуг в государственных и муниципальных учреждениях региона.
«Это позволит ребятам проводить внеурочное время с пользой, будет способствовать предупреждению безнадзорности и антиобщественной деятельности несовершеннолетних», – сказала замначальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Наталья Михлина.


Как говорится в пояснительной записке к документу, число трудных детей в Московской области превышает 7,8 тыс.

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#социальная поддержка
Стало известно, каких бойцов в свою лигу хочет подписать «Наше Дело»
Спортдиректор «Нашего Дела» Гулян: с радостью подписал бы Гончарова и Борисова
19 декабря 2024, 13:56

Фото: iStock/Artur Didyk

Спортдиректор «Нашего Дела» Армен Гулян признался, что с радостью подписал бы в свою лигу бойцов Евгения Гончарова и Олега Борисова. Однако, по его словам, АСА вряд ли их отпустит.
«Борисов нам интересен, но я сомневаюсь, что ACA его отпустит. Он является знаковым бойцом и бывшим чемпионом лиги. <…> Гончаров тоже интересен. Прежне всего, противостоянием с Хадисом Ибрагимовым, но я не верю, что Асланбек Бадаев (вице-президент ACA) отпустит такого яркого бойца в другую лигу. Если это произойдет, мы готовы вести переговоры», — поделился Гулян в интервью MMA.Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что соперника бойца Александра Емельяненко объявят перед самым началом боя, который состоится в субботу, 21 декабря, в рамках NFL. Отмечалось, организаторы хотят устроить зрителям сюрприз.

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#бокс
#борьба
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Акинфеева назвали гарантом высокого положения ЦСКА
Канчельскис: без Акинфеева положение ЦСКА было бы ниже
19 декабря 2024, 13:48

Фото: iStock/matimix

Российский вратарь Игорь Акинфеев является надежным игроком, без которого положение ЦСКА в турнирной таблице РПЛ было бы ниже. Об этом заявил бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, перечисляя лучших, по его мнению, футболистов этого сезона Российской Премьер-Лиги.
«Батраков мне очень понравился. Неудивительно, что он получил награду «Первая пятерка». Также назвал бы Игоря Акинфеева, который до сих пор очень надежен. Не перестаю им удивляться. Многие его списывали и до сих пор списывают. Если бы его не было в ЦСКА, клуб был бы ниже. Если брать иностранцев, то пусть будет Угальде. Во второй части чемпионата будет интересно понаблюдать», — сказал Канчельскис в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, ЦСКА ушел на зимнюю паузу с 31 очком в запасе, занимая шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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#рпл
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Исмаилов о ссоре Шлеменко и Емельяненко: допинг-контроля нет, обсуждать нечего
19 декабря 2024, 13:43

Фото: iStock/Valerii Evlakhov

Российский боец Магомед Исмаилов высказался о взаимных упреках четырехкратного чемпиона мира по ММА Федора Емельяненко и бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко. По его мнению, если в лиге нет допинг-контроля, то нечего обсуждать, решение будет оставаться за самим бойцом.
«Если это не запрещено, какая может быть проблема? Хочешь, так выходи на бой, хочешь — по-другому. <...> Допинг-контроля нет, и рассуждать не о чем. Право бойца — делать или не делать, раз он дерется в организации, не делающей акцент на допинг-контроле», — пояснил Исмаилов в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, Шлеменко 15 декабря победил Анатолия Токова раздельным решением судей на турнире RCC 21. Перед началом поединка и по его окончании он раскритиковал команду Fedor Team, которая затем привела к конфликту с ее основателем Федором Емельяненко.

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#интервью
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#борьба
#спорт
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Овечкина назвали выдающейся личностью
Продюсер Капанец: Овечкин вряд ли побьет рекорд Гретцки в этом сезоне
19 декабря 2024, 13:38

Фото: iStock/vchal

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является выдающейся личностью, к нему приковано внимание из-за его погони за рекордом канадца Уэйна Гретцки. Об этом заявил продюсер Олег Капанец. По его словам, Овечкину вряд ли удастся поставить новый рекорд в этом сезоне из-за полученной травмы.
«Пока не побьет рекорд, он в НХЛ не закончит. Может, если бы не травма, добрался бы до Гретцки уже в этом сезоне, но теперь вряд ли. <…> Да это же во всех новостях, хочешь не хочешь, а видишь. Открываешь интернет — новый гол, счетчик обновился, осталось столько-то шайб. Иногда даже раздражает: сколько можно об этом?!», — поделился продюсер в беседе с RT.
Тем временем другой канадец, нападающий Эрик О'Делл, наоборот, играет в России и заключил контракт с «Ак Барсом». Как выяснили Metaratings.ru, он будет играть в клубе до конца нынешнего сезона и заработает на этом 30 млн рублей.
«Игрок присоединится к казанской команде после 25 декабря (игра в Минске). Таким образом, он может дебютировать за казанцев 28 декабря в домашнем матче против «Трактора», — отмечает портал.
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Ушёл из жизни олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов
19 декабря 2024, 12:39

Владимир Дорохов (Фото: РИА Новости/Валерий Лозовский)

Олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов скончался в возрасте 70 лет, говорится в сообщении на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Как пишет РИА Новости со ссылкой на ВФВ, Дорохов ушёл из жизни в среду, 18 декабря. Причины смерти не сообщаются.

Дорохов в составе сборной СССР по волейболу выиграл золото на Олимпийских играх 1980 года в Москве, а также завоевал серебряную награду на Играх 1976 года в Монреале. Он является двухкратным чемпионом мира (1978, 1982), обладателем Кубка мира (1977, 1981) и четырехкратным чемпионом Европы.

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#олимпиада
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#волейбол
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Юные регбистки из Подмосковья одержали победу на всероссийских соревнованиях
19 декабря 2024, 11:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная команда «Лосино-Петровский-1» заняла первое место на всероссийских соревнованиях «Зимний турнир» по регби-7 среди девочек до 14 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В финал турнира вышли команды «Лосино-Петровский-1» и сборная Мордовии. Матч завершился со счётом 25:15 в пользу подмосковных спортсменок», — говорится в сообщении.
Кроме того, бронзовую медаль турнира завоевала ещё одна команда из Московской области: «Сокол Ladies» из Ступина. За третье место ступинские регбистки сразились с командой из Сан-Петербурга и одержали победу.

«Зимний турнир» по регби-7 среди девочек до 14 лет проводился в Саранске, в соревнованиях приняли участие 16 команд из 11 регионов — Подмосковья, Москвы, Дагестана, Санкт-Петербурга, Мордовии, Владимира, Кузбасса, Татарстана, Калининградской, Нижегородской и Челябинской областей.

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Бойцу Емельяненко вынесли приговор после уличного конфликта
Боец Иван Емельяненко получил полтора года тюрьмы после уличного конфликта
18 декабря 2024, 18:44

Фото: istockphoto/AMilkin

Полтора года колонии после уличного конфликта получил боец Иван Емельяненко, передает РИА Новости, ссылаясь на адвоката звезды спорта Сергея Карпеева.
«Все данные, характеризующие личность подсудимого, исключительно положительные. В связи с этим считаем приговор чрезмерно суровым и будем обжаловать», — прокомментировал защитник.
Карпеев добавил, что фигурант уголовного дела полностью признал вину и раскаялся еще на стадии предварительного расследования. Если приговор не обжалуют, Емельяненко будет отбывать наказание на общем режиме.

Дело рассматривалось по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Иван Емельяненко является младшим братом Фёдора и Александра. Его дебют на спортивной арене состоялся в мае прошлого года.

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Представители Каширы получили награды за достижения в школьном спорте
18 декабря 2024, 16:50

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Две общеобластные награды получили представители городского округа Кашира за достижения в области школьного спорта в 2024 году, награждение состоялось в ходе «Бала школьного спорта» 16 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Каширская школа-интернат стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса среди школьных спортивных клубов в 2023/2024 учебном году в номинации «Спорт без границ». А учительница начальных классов каширской школы №1 имени Героя Советского Союза А.И. Выборного Анастасия Дудкина стала лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

«Бал школьного спорта» состоялся детской школе искусств в Видном, в мероприятии приняли участие около 240 лучших педагогов и спортсменов региона.

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#награды
#спорт
#школы
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«Футбольные мамы» из Раменского заняли второе место на международном турнире
18 декабря 2024, 12:46

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Раменского городского округа «Футбольные мамы» завоевала серебро на международном турнире Кубок «Football Mom Cup Россия – Африка 2024». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Турнир был посвящён международному Дню футбола. В нём приняли участие шесть российских команд проекта «Футбольные мамы», три команды из африканских стран и международная сборная.
«Мы ехали за впечатлениями, но результат стал для нас приятным бонусом. Играли в своё удовольствие, но смогли добиться места на пьедестале», – поделилась тренер команды и куратор направления «Футбольные мамы» в Раменском городском округе Лидия Бовт.
Как напомнили в министерстве, 26 января на стадионе «Авангард» в посёлке Ильинском пройдёт турнир, который соберёт женские футбольные команды из разных уголков России.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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