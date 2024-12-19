Спортивные секции в Московской области станут бесплатными для трудных детей

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В Подмосковье дети, состоящие на профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, будут заниматься спортом бесплатно. Такой закон приняли депутаты Мособлдумы на последнем заседании осенней сессии.
Законопроект подготовила подмосковная прокуратура. Проект предусматривает льготы таким детям в виде бесплатных физкультурно-оздоровительных услуг в государственных и муниципальных учреждениях региона.
Как говорится в пояснительной записке к документу, число трудных детей в Московской области превышает 7,8 тыс.
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«Это позволит ребятам проводить внеурочное время с пользой, будет способствовать предупреждению безнадзорности и антиобщественной деятельности несовершеннолетних», – сказала замначальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Наталья Михлина.
Как говорится в пояснительной записке к документу, число трудных детей в Московской области превышает 7,8 тыс.
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Лора Луганская