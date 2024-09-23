«Поднимает уровень глюкозы»: Диетолог рассказала, с чем нельзя сочетать рис

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Одним из самых популярных злаков на всех континентах планеты Земля является рис. Это неприхотливая, питательная и дешевая культура, которой кормятся около двух миллиардов человек. Но можно ли употреблять рис в неограниченных количествах?
Главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог, молекулярный диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» сообщил о пользе риса и о том, сколько раз в неделю его стоит употреблять.
По ее словам, самый полезный рис — тот, который содержит больше клетчатки.
Также Римма Мойсенко назвала неожиданное пищевое сочетание, которое может привести к неблагоприятным последствиям.
По рекомендациям собеседницы, рис особенно хорошо сочетается с овощами, к тому же можно добавить небольшое количество нежирного соуса для разнообразия вкусовых ощущений.
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«Рис считается на столе одним из основных продуктов питания, особенно это касается стран Юго-Восточной Азии и Индии. Эта крупа может заменить хлеб, поскольку имеет достаточно высокий процент крахмала, а значит, поднимает уровень глюкозы в крови. Разные виды риса люди используют для насыщения, но оптимальное количество употребления — от двух до трех раз в неделю», — сказала эксперт.
По ее словам, самый полезный рис — тот, который содержит больше клетчатки.
«Оболочка является чудесным пробиотиком и снижает уровень холестерина и глюкозы в крови. Лучше выбирать рис, который имеет наименьший гликемический индекс — это, например, полуготовый рис — до состояния «аль денте». Чистый белый имеет высокий гликемический индекс, что мгновенно и на долгий срок поднимает уровень глюкозы в крови», — сказала диетолог.
Также Римма Мойсенко назвала неожиданное пищевое сочетание, которое может привести к неблагоприятным последствиям.
«Не рекомендуется прием круп вместе с мясом. Рис содержит большое количество крахмала. Как только он поступает в желудок, то требуется большое количество пищеварительных соков для переваривания. А нам нужно еще и мясо переварить, значит, выработать много ферментов, которые переваривают белок. Получается, что в первую очередь будет перевариваться рис, а мясо не будет. Отсюда может быть вторичная белковая недостаточность, связанная с неправильным сочетанием продуктов», — объяснила диетолог.
По рекомендациям собеседницы, рис особенно хорошо сочетается с овощами, к тому же можно добавить небольшое количество нежирного соуса для разнообразия вкусовых ощущений.
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Анастасия Бондарева