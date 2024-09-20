«В неограниченном количестве»: диетолог раскрыл полезные свойства квашеной капусты

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Квашеная капуста может долго храниться, при этом в ней остаются полезные свойства и витамины. О пользе данного продукта в эфире «Радио 1» рассказал медицинский блогер «Доктор Фил», врач-терапевт, диетолог, кардиолог Филипп Кузьменко.
«Квашеная капуста является совершенно безопасным продуктом, который можно есть в бесконечно огромных количествах. Квашеная капуста может храниться всю зиму, и при этом она сохраняет полезные свойства и витамины группы С, что помогает бороться с авитаминозом в зимний период. Самая главная фишка квашеной капусты в том, что она долго хранится», — рассказал специалист.
Он подчеркнул, что у каждого человека должно быть разнообразие в рационе. По его словам, есть только квашеную капусту, это лучше, чем ничего, но лучше разнообразить свой стол и другими продуктами. Половина рациона должна состоять из овощей и фруктов. Также необходимо употреблять достаточное количества белка, для этого нужно есть мясо и птицу. К каждому приему пищи необходимо добавлять огурец, помидор, перец или же порцию квашеной капусты. Это продукт является удобным способом сохранить капусту на зиму и иметь возможность полакомиться ей в любой момент.
«Некоторые люди могут испытывать вздутие живота посте употребления квашеной капусты, у некоторых же это происходит от свежей. Квашеная капуста является ферментированным продуктом и переваривается организмом проще, но не всегда. Люди в больницу с отравлением квашеной капустой не поступают, если не был нарушен процесс приготовления и хранения. Этот продукт можно есть в неограниченном количестве, исходя из реакции своего организма», — пояснил Кузьменко.
Он также отметил, что худеть с помощью употребления в пищу одной только капусты не стоит. Во-первых, по словам врача, это не полезно, во-вторых такое питание отрицательно сказывается на нервной системе. Кроме того, в 95% случаях потом происходит откат. То есть человек может действительно хорошо сбросить вес, но потом он скорее всего наберет еще больше, чем было до диеты.
«Не стоит надеяться быстро сбросить вес, который набирался на протяжении нескольких месяцев или лет. Это длительный процесс, нужно набраться терпение и разнообразить свой рацион», — заключил эксперт.
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Элина Позднякова