Поднятие флага и исполнение гимна станут обязательными во всех школах России

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Церемония поднятия флага и исполнения гимна станет обязательной для всех российских школ, включая частные. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
Отмечается, что глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ранее направила запрос в министерство с требованием сделать обязательными поднятие флага и исполнение гимна, которые проводятся в образовательных учреждениях с 1 сентября 2022 года.
Депутат подчеркнула, что в настоящее время проведение этой церемонии носит рекомендательный характер, в отличие от внеурочных занятий «Разговоры о важном».
В ответ на письмо депутата, в Минпросвещения заявили, что внесут изменения в федеральную рабочую программу воспитания, которая является частью федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Днём ранее Госдума приняла закон, обязывающий все образовательные учреждения размещать российский флаг на здании или территории.
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Депутат подчеркнула, что в настоящее время проведение этой церемонии носит рекомендательный характер, в отличие от внеурочных занятий «Разговоры о важном».
Днём ранее Госдума приняла закон, обязывающий все образовательные учреждения размещать российский флаг на здании или территории.
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Анастасия Чинкова