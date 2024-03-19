Фото: iStock/macky_ch
Госдума обязала все детские сады и вузы поднимать российский флаг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что с 1 сентября 2024 года все детские сады, школы, техникумы, колледжи и вузы, независимо от формы собственности, должны будут вывешивать российский флаг на зданиях и устанавливать их на своей территории.
В Госдуме добавили, что флаг должен будет находиться на своём месте постоянно. Если же образовательная организация не имеет собственного здания, а снимает помещение в многоквартирном доме, то она должна будет держать флаг на своих арендованных площадях.
Ранее в Госдуму поступило предложение создать перечень тем, по которым дети имеют право выражать своё мнение.
Читайте также:
Госдума: Иностранные игрушки не должны закупать в детские сады
Госдума взялась за штрафы из-за кормления грудью в общественном месте
Госдума приняла закон о защите прав соседей при посуточной сдаче квартир
В Госдуме добавили, что флаг должен будет находиться на своём месте постоянно. Если же образовательная организация не имеет собственного здания, а снимает помещение в многоквартирном доме, то она должна будет держать флаг на своих арендованных площадях.
Читайте также:
Госдума: Иностранные игрушки не должны закупать в детские сады
Госдума взялась за штрафы из-за кормления грудью в общественном месте
Госдума приняла закон о защите прав соседей при посуточной сдаче квартир
Анастасия Чинкова