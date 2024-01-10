Подольские депутаты одобрили передачу котельной патронного завода муниципалитету

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Совет депутатов Подольска единогласно одобрил передачу котельной Климовского специализированного патронного завода в собственность муниципалитета. Об этом сообщили ТАСС в совете депутатов.
Уточняется, что депутаты приняли решение единогласно.
4 января в Подольске произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск. Всего обнаружили три утечки. Школы и детсады были переведены на дистанционный формат работы.
Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества завода. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что после передачи котельной в муниципальную собственность будет проведена её модернизация.
Читайте также:
Воробьёв: в Климовске без тепла остаются только 12 многоэтажек
Воробьёв рассказал, как сейчас работает котельная в Климовске
Воробьёв: объекты образования Климовска подключат к отоплению за пять дней
4 января в Подольске произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск. Всего обнаружили три утечки. Школы и детсады были переведены на дистанционный формат работы.
Читайте также:
Воробьёв: в Климовске без тепла остаются только 12 многоэтажек
Воробьёв рассказал, как сейчас работает котельная в Климовске
Воробьёв: объекты образования Климовска подключат к отоплению за пять дней
Лора Луганская