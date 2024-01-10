Подольские депутаты одобрили передачу котельной патронного завода муниципалитету

Новый год – праздник, который с особой торжественностью отмечается практически во всех уголках планеты. За ним следует целая нерабочая неделя, а завершение выходных приходится на середину января. Именно старый Новый год принято считать завершением череды зимних каникул. Многие после этого торжества убирают ёлку и возвращаются в прежний рабочий ритм. О том, когда появился праздник, почему он так называется и как его принято отмечать, расскажет редакция «Радио 1».