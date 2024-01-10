Воробьёв: в Климовске без тепла остаются только 12 многоэтажек

В пострадавшем от аварии в котельной подольском микрорайоне Климовск без тепла сейчас остаются 12 многоэтажных жилых домов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Всего без тепла у нас остаётся 12 многоэтажных домов, в 146 тепло есть. У нас ещё остались непростые точки. Одна из самых сложных – узловой прорыв на проспекте 50 лет Октября. Там работают ребята из Мосводоканала с бригадиром Антоном Агеевым. Во время нашего первого ночного объезда он рассказывал, как обстоят дела. Сегодня встретились снова. Работы много – весь узел придётся переваривать. Ребята пообещали закончить сегодня к 18 часам», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.По его словам, тогда можно будет дать тепло ещё в три дома: 16 и 16А на проспекте 50 лет Октября и 14/6 на Театральной улице.
Котельная принадлежала Климовскому специализированному патронному заводу. Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества этого предприятия.
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Лора Луганская