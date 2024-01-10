Воробьёв рассказал, как сейчас работает котельная в Климовске

Второй котёл котельной подольского микрорайона Климовск пока не запускают на полную мощность. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Что касается котельной: чтобы избежать риска срыва работы второго котла, пока не запускаем его на полную мощность. Подключим на одном из котлов дымосос. Это позволит прибавить мощность на 20%. При нынешних температурах это даст устойчивое теплоснабжение», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Котельная принадлежала Климовскому специализированному патронному заводу. Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества этого предприятия.
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Лора Луганская