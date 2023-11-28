Подольским школьникам рассказали о деятельности омбудсмена Ирины Фаевской

Школьники из Подольска познакомились с деятельностью омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской. Об этомсообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Подольской молодежи сотрудник аппарата омбудсмена рассказала об правах и обязанностях детей и молодёжи, а также о существующих социальных гарантиях, предоставляемых в России. Также школьники узнали подробнее о деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.

«В этом году состоялась последняя встреча со школьниками в рамках правового просвещения в Московском театре на Таганке. Как и все взрослые, дети имеют не только права, но и обязанности и важно, чтобы ребята понимали это. На встрече ребятам рассказали разные реальные правовые ситуации, на которых можно научиться видеть последствия тех или иных поступков», - поделилась Ирина Фаевская.



