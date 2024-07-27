Подорвавший железную дорогу под Рязанью Сидики мог бы укрыться за границей

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Суд объяснил необходимость заключения под стражу Руслана Сидики, организовавшего подрыв железнодорожных путей в Рязанской области. Оставаясь на свободе, он мог бы скрыться от правосудия у родственников за пределами России.
Как указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, учитывая тяжесть предъявленных обвинений, преступник мог скрыться от органов предварительного следствия и суда с целью избежать уголовного наказания. Учитывая это, Басманный районный суд города Москвы продлил арест Сидики до ноября 2024 года.
Он обвиняется в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, а также в совершении теракта, покушении на совершение другого и подготовке к третьему. Кроме того, обвинения предъявлены по нескольким эпизодам изготовления и хранения взрывчатых веществ. Все эти преступные деяния были осуществлены в составе организованной группы.
Как установили следователи, в результате подрыва Сидики железнодорожных путей на перегоне «Рыбное - Блокпост 240 км» 11 ноября 2023 года сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда.
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Он обвиняется в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, а также в совершении теракта, покушении на совершение другого и подготовке к третьему. Кроме того, обвинения предъявлены по нескольким эпизодам изготовления и хранения взрывчатых веществ. Все эти преступные деяния были осуществлены в составе организованной группы.
Как установили следователи, в результате подрыва Сидики железнодорожных путей на перегоне «Рыбное - Блокпост 240 км» 11 ноября 2023 года сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда.
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Александр Бойцов