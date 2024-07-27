Рязанского подрывника путей обвинили в девяти тяжких преступлениях

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Взорвавший железную дорогу под Рязанью и ожидавший 15 тысяч долларов от украинских спецслужб за теракт Руслан Сидики обвиняется в совершении девяти тяжких преступлений, информирует РИА Новости на основании судебных документов.
«Сидики обвиняется в совершении девяти особо тяжких преступлений против общественной безопасности, за совершение которых предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок свыше трех лет», – подчеркивается в материалах.
Украинские спецназовцы обещали Сидики 15 тысяч долларов США, он был завербован добровольно. Деньги ему так и не были выплачены. Сидики был задержан у себя дома в Рязани, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили «схему радиодетонатора, который самоуничтожается на расстоянии одного километра от приведшего в действие механизм самодельного взрывного устройства».
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