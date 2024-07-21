Стали известны подробности вербовки подрывник железной дороги близ Рязани

Фото: istockphoto/Wasan Tita
Гражданин России и Италии Руслан Сидики, который признал вину в подрыве железной дороги в Рязанской области в 2023 году, полностью раскаялся в содеянном, передает ТАСС на основе данных правоохранительных органов.
Мужчина заявил, что в качестве награды за совершенное преступление должен был получить от украинских спецслужб 15 тысяч долларов. Как отметили сотрудники правоохранительных органов, Сидики связался с украинской стороной по своей инициативе в одном из запрещенных в России мессенджеров и подвергся вербовки.
Ранее стало известно о публикации Украиной доказательств преднамеренных ударов по сотрудникам МЧС.
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«Пообещали выплатить ему 15 тысяч долларов США. Как ни странно, обещанных денег он не получил», – отмечается в сообщении.
Ранее стало известно о публикации Украиной доказательств преднамеренных ударов по сотрудникам МЧС.
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Александр Климов