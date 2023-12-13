Подростки все чаще попадают в московские СИЗО за совершение диверсий

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В московские СИЗО все чаще попадают дети из благополучных семей, обвиняемые по экстремистским и террористическим статьям. Об этом рассказала помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по городу Москве Марина Васина.
«В 2023 году у нас наблюдается очень большой рост несовершеннолетних, содержащихся в изоляторах. Если это на начало года 18 человек казалось для нас очень много, то на сегодняшний день это более 50», - рассказала Васина.
Она отметила, что два года назад в СИЗО попадали подростки с тяжелой судьбой. Они совершали убийства, насилие и многое другое. Однако на сегодняшний день в изоляторе оказываются несовершеннолетние, которые обвиняются в экстремизме и терроризме. Таких девять из десяти человек. Примечательно, что большинство из этих детей воспитываются в благополучных семьях. Подростки имеют определенные успехи в спорте и учебе.
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