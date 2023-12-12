Неизвестные подожгли релейный шкаф в Краснодаре

Фото: istock / Eduard Muzhevskyi
Неустановленные лица пытались парализовать железнодорожное сообщение с черноморским побережьем, поджигая релейный шкаф в Краснодаре. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, в результате происшествия, движение двух пассажирских поезда было приостановлено. На место инцидента прибыли экстренные службы. Выясняются лица, причастные к совершению правонарушения.
Правоохранители обнаружили возле сгоревшего релейного шкафа плоскогубцы и салфетки.
Прежде сообщалось о поджоге релейного шкафа в Екатеринбурге. Неизвестный поджог оборудование, которое располагалось рядом с железнодорожными путями. На движение поездов инцидент не повлиял. Устанавливается личность злоумышленника.
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Правоохранители обнаружили возле сгоревшего релейного шкафа плоскогубцы и салфетки.
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Анастасия Крестьянова