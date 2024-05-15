Подростков пригласили на тематическую смену центров «Авангард» и «Орлёнок»

В этом году снова будет дан старт смене, которую организуют центр «Авангард» и Всероссийский детский центр «Орлёнок». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Авангард».
«Попасть на тематическую смену можно, если тебе 14-16 лет; у тебя есть портфолио с достижениями в конкурсах и олимпиадах гражданско-патриотической направленности за 2022-2024 годы; ты можешь создать видеовизитку «Самопрезентация»; ты хочешь обучаться по одной из пяти военных специальностей в течение 21 дня; ты хочешь провести незабываемое время на море с командой «А», – говорится в сообщении.По словам организаторов, программа направлена на развитие подростка в сфере военных специальностей или их аналогов на государственной гражданской службе через углублённое знакомство со спецификой профессий.
«Участники пройдут четыре этапа: «Путь к цели: где всё начинается», «Планирование успеха», «От стратегии к действию» и «Посмотрим на результат». Под руководством профессиональных наставников они смогут сформулировать личную профессиональную траекторию развития, определить персональные цели и получить подробные инструкции по дальнейшим действиям для поступления в высшие военные или гражданские учебные заведения», – пояснили организаторы.По итогам смены каждый участник получит сертификат о прохождении программы, а самые активные и инициативные – грамоты и дипломы.
Подробные условия конкурса можно найти по ссылке.
По другой ссылке прописаны основные даты смены, критерии отбора и правила работы с системой АИС «Путёвка Орлёнок».
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