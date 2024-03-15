Подмосковные юнармейцы присоединились к акции «Верни Герою имя»

Фото: Минобороны РФ
Юнармейцы Москвы, Подмосковья и Калуги присоединились к акции «Верни Герою имя». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Свыше 70 юнармейцев привели в порядок памятники на Поле воинской славы 1812 и 1941 годов неподалёку от деревни Кузовлево в ТиНАО Москвы.
Отмечается, что акция, направленная на сохранение истории России, будет проводиться во всех российских регионах до 9 мая 2024 года. Первыми к ней присоединились ЛНР, Санкт-Петербург, Мурманск и Ростов-на-Дону.
В ходе своей работы юнармейцы чистят обелиски, мемориалы и воинские захоронения после зимы. Также они рассказывают заинтересованным местным жителям о деятельности организации, в которой они состоят. В частности, о поиске архивных данных о погибших военных, установлении их имён и увековечивании их памяти.
Эта акция собирает большое количество неравнодушных, которые делают всё возможное, чтобы Неизвестных солдат стало меньше, а личности военных, их судьба и места захоронения были установлены. А закреплённые за воинскими мемориалами отряды юнармии будут сохранять память о героях, подчеркнул первый заместитель начальника главного штаба «ЮНАРМИИ» Виктор Кауров.
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Отмечается, что акция, направленная на сохранение истории России, будет проводиться во всех российских регионах до 9 мая 2024 года. Первыми к ней присоединились ЛНР, Санкт-Петербург, Мурманск и Ростов-на-Дону.
Эта акция собирает большое количество неравнодушных, которые делают всё возможное, чтобы Неизвестных солдат стало меньше, а личности военных, их судьба и места захоронения были установлены. А закреплённые за воинскими мемориалами отряды юнармии будут сохранять память о героях, подчеркнул первый заместитель начальника главного штаба «ЮНАРМИИ» Виктор Кауров.
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Анастасия Чинкова