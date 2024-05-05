В парке «Патриот» прошли Всероссийские соревнования по практической стрельбе

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В подмосковном парке «Патриот» впервые прошли Всероссийские соревнования по практической стрельбе, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Участники соревнования боролись за Кубок Губернатора Московской области.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Соревнования проходили с 1 по 5 мая, а уже сегодня состоялись финальные стрельбы, по итогам которых были названы имена победителей.
Лучшими в военном и гражданском зачетах стали команды Управления «А» ЦСН ФСБ России.
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«В них приняли участие 32 команды из таких ведомств, как Министерство обороны, МВД, Росгвардия, ФСБ, ФСО, ФСИН, а также гражданские коллективы. Они приехали из самых разных уголков нашей страны: Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ярославля, Дагестана. В каждой команде — по 4 человека. Стрельба велась из снайперский винтовок, пулеметов, карабинов, пистолетов», — рассказали в пресс-службе Подмосковья.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Соревнования проходили с 1 по 5 мая, а уже сегодня состоялись финальные стрельбы, по итогам которых были названы имена победителей.
«Мне было очень приятно наблюдать за соревнованиями, где все происходит через преодоление, мастерство, самоотдачу. Большая честь здесь присутствовать. Только вперёд! И Победы всем нам», — сказал вручавший награды участникам губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Лучшими в военном и гражданском зачетах стали команды Управления «А» ЦСН ФСБ России.
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Евгения Парфентьева