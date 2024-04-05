«Подстричь шёрстку дома или в салоне»: Эксперты рассказали о правилах груминга

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Качественный уход за внешним видом домашнего любимца превратился в сложный, комплексный процесс. Однако, пренебрегать процедурами красоты, которые доступны четвероногим, тоже нельзя.
О способах, при помощи которых можно сэкономить на груминге для собаки, «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Однако, по словам Голубева, каждый хозяин может научиться самостоятельно мыть, вычёсывать свою собаку, а также стричь ей когти. Это поможет здорово сэкономить на услугах зоо-салонов красоты для животных.
Домашний уход
Практически каждый собаковод может выполнять гигиенический груминг самостоятельно. Он позволяет сохранять шерсть питомца чистой. Для процедуры понадобятся специальные средства и аксессуары для ухода за животными. В гигиенический груминг входят мытье, сушка феном, вычесывание колтунов, стрижка когтей, чистка ушей, глаз.
Если с детства приучать собаку мыться в ванной, это войдет в привычку. Помыть собаку самостоятельно несложно: важно, чтобы питомцу было спокойно и комфортно находиться в ванной комнате. Для мытья обязательно используйте специальные средства для собак, не нужно мыть питомца своим шампунем, это плохо скажется на шерсти и коже животного. Также приобретите аксессуары для ухода за шерстью (подбираются по типу шерсти), чтобы расчесывать питомца после гигиенических процедур.
Регулярный осмотр собаки
Возьмите за привычку осматривать собаку с кончика хвоста до носа. Проверяйте, чтобы у питомца были чистые уши, не было выделений из глаз. Обращайте внимание на шерсть. Её состояние сигнализирует о проблемах со здоровьем у питомца. Кроме того, чем чаще вы обращаете внимание на внешний вид питомца, тем проще уход за ним. Легче расчесать формирующийся колтун, чем избавляться от него в груминг-салоне (в некоторых ситуациях может даже потребоваться стрижка).
Откажитесь от ненужных аксессуаров и процедур
Сохранить бюджет поможет отказ от лишних аксессуаров, которые не несут практической пользы. Банты, бабочки, стразы или другие вещи, которые могут принести эстетическое удовольствие, но не принесут пользу.
Также стоит избегать окрашивания шерсти. Не все красители безопасны для собаки и могут вызывать аллергию. Не используйте стразы и блеск тату для украшения шерсти. Данные процедуры могут нанести серьезный вред здоровью собаки. Помимо того, что у питомца может возникнуть аллергия на клей или блестки, он может подавиться или проглотить слизанные стразы. Проглоченные блестки и стразы могут привести к отравлению и проблемам с ЖКТ.
Ваша собака действительно нуждается только в регулярном вычесывании, уходе за глазами, ушами, когтями и периодическом мытье. При этом стоит отметить, что лучше сразу потратиться на хорошие средства по уходу за собакой, чем экономить и каждый раз менять их, чтобы найти лучше, заключил Голубев.
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«Не рекомендую самостоятельно стричь собак, если вы не знаете, как правильно это делать. Помимо того, что вы можете поранить питомца, вы можете испортить ему шерсть. Есть ряд пород, которым требуется особый и достаточно сложный груминг, с такими питомцами лучше обращаться к профессионалам», — отметил эксперт.
Домашний уход
Практически каждый собаковод может выполнять гигиенический груминг самостоятельно. Он позволяет сохранять шерсть питомца чистой. Для процедуры понадобятся специальные средства и аксессуары для ухода за животными. В гигиенический груминг входят мытье, сушка феном, вычесывание колтунов, стрижка когтей, чистка ушей, глаз.
Если с детства приучать собаку мыться в ванной, это войдет в привычку. Помыть собаку самостоятельно несложно: важно, чтобы питомцу было спокойно и комфортно находиться в ванной комнате. Для мытья обязательно используйте специальные средства для собак, не нужно мыть питомца своим шампунем, это плохо скажется на шерсти и коже животного. Также приобретите аксессуары для ухода за шерстью (подбираются по типу шерсти), чтобы расчесывать питомца после гигиенических процедур.
Регулярный осмотр собаки
Возьмите за привычку осматривать собаку с кончика хвоста до носа. Проверяйте, чтобы у питомца были чистые уши, не было выделений из глаз. Обращайте внимание на шерсть. Её состояние сигнализирует о проблемах со здоровьем у питомца. Кроме того, чем чаще вы обращаете внимание на внешний вид питомца, тем проще уход за ним. Легче расчесать формирующийся колтун, чем избавляться от него в груминг-салоне (в некоторых ситуациях может даже потребоваться стрижка).
Откажитесь от ненужных аксессуаров и процедур
Сохранить бюджет поможет отказ от лишних аксессуаров, которые не несут практической пользы. Банты, бабочки, стразы или другие вещи, которые могут принести эстетическое удовольствие, но не принесут пользу.
Также стоит избегать окрашивания шерсти. Не все красители безопасны для собаки и могут вызывать аллергию. Не используйте стразы и блеск тату для украшения шерсти. Данные процедуры могут нанести серьезный вред здоровью собаки. Помимо того, что у питомца может возникнуть аллергия на клей или блестки, он может подавиться или проглотить слизанные стразы. Проглоченные блестки и стразы могут привести к отравлению и проблемам с ЖКТ.
Ваша собака действительно нуждается только в регулярном вычесывании, уходе за глазами, ушами, когтями и периодическом мытье. При этом стоит отметить, что лучше сразу потратиться на хорошие средства по уходу за собакой, чем экономить и каждый раз менять их, чтобы найти лучше, заключил Голубев.
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Евгения Парфентьева