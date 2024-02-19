Кинолог Голубев предостерёг хозяев от содержания собаки на цепи

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Загородная жизнь собаки не должна проходить на привязи или на цепи – это большое заблуждение. Подобное содержание может привести к серьёзным последствиям как для хозяина, так и для питомца. Об этом «Радио 1» заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Кем бы вы ни считали собаку – другом, напарником или охранником, она прежде всего живое существо, которому важны внимание, забота и комфорт. Посадив питомца на цепь, вы ухудшите состояние здоровья любимца и ваши взаимоотношения», – сказал кинолог.Он пояснил, что цепное содержание негативно влияет на здоровье собаки: короткая цепь и отсутствие прогулок скажутся на её суставах, мышцах и позвоночнике. Если животное хорошо кормят, то рано или поздно без движения оно наберет лишний вес. Могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой и обменом веществ. Кроме того, такое содержание может спровоцировать агрессивное поведение собаки.
«Без должного внимания и социализации вы получите дикое животное, которое будет охранять свою территорию, порой даже от самого хозяина. Собака может начать лаять, пытаться вырваться из цепи, разлизывать шерсть или наоборот стать апатичной и вялой. В этом случае животное может даже навредить себе: любой резкий рывок из-за ограничения может повредить шее. Кроме того, в случае встречи с диким животным у питомца не будет шансов убежать или скрыться», – добавил собеседник «Радио 1».Если вы решили, что питомец будет жить на улице, то лучшим вариантом будет сделать для собаки просторный вольер. Он должен быть безопасным и комфортным, чтобы собака могла прятаться от жары и холода. Важно, чтобы питомец мог спокойно вставать в полный рост, вытягиваться и перемещаться в рамках вольера.
Нельзя забывать и про будку. Она должна быть выполнена из прочных и качественным материалов и подходить собаке по размеру. Рекомендуется утеплить пол помещения, надёжно закрыть крышу для защиты от дождя и снега.
Но даже вольерное содержание не освобождает владельца от ежедневных прогулок с собакой. Важно выходить с питомцем за пределы участка, чтобы он мог социализироваться и сбрасывать энергию. В противном случае собака может начать беспричинно лаять, бросаться на других животных, выть и подкапывать границы вольера, заключил Голубев.
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Лора Луганская