Кинолог Малиновский: При встрече со стаей собак надо вести себя как хищник

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Кинолог Александр Малиновский отметил, что при встрече со стаей бродячих собак человеку лучше вести себя уверенно и спокойно.
А вот убегать в таких ситуациях не нужно.
По возможности специалист рекомендовал прижаться к стене, прикрыться рюкзаком или сумкой для большей безопасности. Кроме этого, можно имитировать бросок камня в сторону животных, чтобы отпугнуть их. Также лучше позвать на помощь.
Он заметил, что вообще необходимо стараться обходить стороной те места, где потенциально могут водиться бездомные собаки.
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По возможности специалист рекомендовал прижаться к стене, прикрыться рюкзаком или сумкой для большей безопасности. Кроме этого, можно имитировать бросок камня в сторону животных, чтобы отпугнуть их. Также лучше позвать на помощь.
«Если у вас есть перцовый баллончик, то это будет дополнительным плюсом, но не гарантией того, что вы сможете защититься. Надо вести себя максимально уверенно. Это очень трудно, но это будет плюсом. Можно попытаться имитировать, что вы поднимаете камень и пытаетесь его бросить. То есть вы должны повести себя как хищник, а не как добыча», — добавил в беседе с RT Малиновский.
Он заметил, что вообще необходимо стараться обходить стороной те места, где потенциально могут водиться бездомные собаки.
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Мелисса Тимофеева