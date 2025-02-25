Поэтессу Веру Полозкову* внесли в список террористов и экстремистов

Вера Полозкова (фото: Instagram*** @bolshe_nikogda)
Росфинмониторинг 25 февраля внёс поэтессу Веру Полозкову* в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют материалы соответствующей базы ведомства.
В реестре фигурирует имя Полозковой*, а рядом с её именем стоит звёздочка, что указывает на возбуждении уголовного дела. При этом характер обвинений пока не раскрывается. По законодательству России, вслед за этим решению будут заблокированы все банковские счета писательницы.
Известно, что Полозкова* покинула Россию в 2022 года. За это время она успела пожить в Индии и на Кипре.
В 2023 году общественники требовали проверить Полозкову* и признать её иноагентом за высказывания, дискредитирующие российскую армию и выражающую поддержку Украине.
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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признаны Минюстом РФ иноагентами
***запрещён в РФ
Известно, что Полозкова* покинула Россию в 2022 года. За это время она успела пожить в Индии и на Кипре.
В 2023 году общественники требовали проверить Полозкову* и признать её иноагентом за высказывания, дискредитирующие российскую армию и выражающую поддержку Украине.
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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признаны Минюстом РФ иноагентами
***запрещён в РФ
Анастасия Чинкова