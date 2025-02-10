Вокалиста группы «Несчастный случай» потребовали признать иноагентом

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Песня)
Вокалиста и лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева необходимо проверить на иностранное влияние и признать иностранным агентом. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.
По его мнению, такие люди, как Кортнев, не должны безнаказанно работать в России, в связи с чем он уже направил обращения в Генпрокуратуру России, СК РФ и Минюст РФ.
Руководитель «Ветеранов России» добавил, что вокалист «Несчастного случая» называл СВО «имперскими амбициями», а также считал, что Россия «отгородилась глухой стеной» от всего мира.
Резяпов также указал, что Кортнев, несмотря на свои заявления о стране, продолжает зарабатывать в России и владеет недвижимостью в Москве на 70 миллионов рублей.
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«Кортнев, ранее покинувший страну после своих негативных высказываний об СВО, вновь в России. Пытаясь наладить свой бизнес, он предлагает корпоративные выступления за 500 тысяч рублей, а за полный состав группы уже требует 1,2 млн рублей. До СВО он активно участвовал в акциях с оппозиционером Алексеем Навальным, а после 2022 года открыто осудил политику России», — пояснил Резяпов.
Руководитель «Ветеранов России» добавил, что вокалист «Несчастного случая» называл СВО «имперскими амбициями», а также считал, что Россия «отгородилась глухой стеной» от всего мира.
Резяпов также указал, что Кортнев, несмотря на свои заявления о стране, продолжает зарабатывать в России и владеет недвижимостью в Москве на 70 миллионов рублей.
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