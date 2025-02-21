Экс-ведущую Первого канала Агалакову* и украинского комика Лирника* признали иноагентами

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Минюст России в пятницу, 21 февраля, дополнил реестр иностранных агентов. Обновлённый документ появился на сайте ведомства.
Иноагентом был признан журналист Илья Азар*, работавший в «Ленте.ру», «Газете.ру», «Советском спорте» и других изданиях. Он выступил против проведения СВО, распространял недостоверные сведения о принимаемых органами публичной власти России решений, а также участвовал в создании и распространении материалов иноагентов.
Также в список попала бывший корреспондент Первого канала Жанна Агалакова*, которая также в конце 1990-х работала на НТВ. Журналист покинула Первый канал в 2022 году, после того, как вышла замуж за итальянца и уехала из России.
Жанна Агалакова* (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Ей также вменяют распространение фейков о деятельности российских органов власти и работу с иноагентами.
Кроме того, в обновлённом реестре фигурирует украинский комик, телеведущий и сценарист Антон Лирник*. Ранее он работал в России, в том числе, вёл развлекательную программу «Шоу выходного дня» на телеканале СТС.
Антон Лирник* (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Минюст также признал иноагентами колумниста Елизавету Александрову-Зорину* и блогера Рустема Адагамова*.
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Также в список попала бывший корреспондент Первого канала Жанна Агалакова*, которая также в конце 1990-х работала на НТВ. Журналист покинула Первый канал в 2022 году, после того, как вышла замуж за итальянца и уехала из России.
Жанна Агалакова* (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Ей также вменяют распространение фейков о деятельности российских органов власти и работу с иноагентами.
Кроме того, в обновлённом реестре фигурирует украинский комик, телеведущий и сценарист Антон Лирник*. Ранее он работал в России, в том числе, вёл развлекательную программу «Шоу выходного дня» на телеканале СТС.
Антон Лирник* (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Минюст также признал иноагентами колумниста Елизавету Александрову-Зорину* и блогера Рустема Адагамова*.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
**признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова