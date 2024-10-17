Поезда ЦППК перейдут на зимний график 27 октября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
На зимний график движения перейдут электрички Центральной пригородной пассажирской компании с воскресенья, 27 октября. Изменения затронут расписание на Горьковском, Павелецком, Киевском, Савёловском и Казанском направлениях, а также на Большом кольце Московской железной дороги, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Сезонные изменения в расписании связаны с тем, что осенью кончается дачный сезон и потребность пассажиров в поездках за город снижается. Поэтому на осенне-зимний период из расписания временно убирают так называемые «дачные» поезда», — отмечается в сообщении.При этом несколько поездов на указанных направлениях будет введено взамен отменённых. Подробная информация об этом размещена по ссылке.
Уточнить актуальное расписание электричек ЦППК пассажиры могут онлайн — на официальном сайте перевозчика или с помощью мобильного приложения «Расписание и билеты ЦППК».
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Лев Каштанов