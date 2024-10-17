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Поезда ЦППК перейдут на зимний график 27 октября

17 октября 2024, 13:20
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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На зимний график движения перейдут электрички Центральной пригородной пассажирской компании с воскресенья, 27 октября. Изменения затронут расписание на Горьковском, Павелецком, Киевском, Савёловском и Казанском направлениях, а также на Большом кольце Московской железной дороги, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Сезонные изменения в расписании связаны с тем, что осенью кончается дачный сезон и потребность пассажиров в поездках за город снижается. Поэтому на осенне-зимний период из расписания временно убирают так называемые «дачные» поезда», — отмечается в сообщении.
При этом несколько поездов на указанных направлениях будет введено взамен отменённых. Подробная информация об этом размещена по ссылке.



Уточнить актуальное расписание электричек ЦППК пассажиры могут онлайн — на официальном сайте перевозчика или с помощью мобильного приложения «Расписание и билеты ЦППК».

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#график
Сбежавший на Украину журналист Киселёв* задолжал в России по штрафам
Журналист Киселёв* задолжал в России 80 тыс рублей штрафов
17 октября 2024, 14:06

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сбежавший на Украину журналист Евгений Киселёв* задолжал в России 80 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении документы.
Отмечается, что в 2022 году журналиста оштрафовали на 30 тысяч рублей за непредоставление данных об актах незаконного вмешательства, а в 2023 году ему выписали ещё один штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Оба долга по-прежнему не погашены.

Также Киселёв*, покинувший Россию, оставил в стране многочисленные долги по налогам и кредитам. Общая сумма задолженности журналиста превышает 3,3 миллиона рублей.

В настоящее время Киселёв* работает на украинских телеканалах. Он находится в базе розыска МВД России.

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*признан Минюстом РФ иноагентом, Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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Глава Реутова Науменко проверил ход капремонта многоквартирных домов
17 октября 2024, 13:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Ход капитального ремонта трёх многоквартирных домов — №6 по улице Гагарина и №19А и 19Б на улице Победы — проверил глава городского округа Реутов Филипп Науменко, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На улице Победы строители заканчивают реконструкцию кровли. Оба дома здесь были построены в начале семидесятых годов прошлого века, кровля давно нуждалась в обновлении. Работы идут по графику, подрядчик обещает завершить их до конца октября», — написал Филипп Науменко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что дом №6 по улице Гагарина был построен в 1962 году, здесь тоже ремонтируют крышу, а также обновляют внешний и внутренний газопровод и устанавливают датчики загазованности. Кроме того, ведётся утепление и облицовка фасада. В планах также обновление входных групп. Закончить капремонт должны к 30 ноября.

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«Состояние удовлетворительное»: в УФСИН сообщили о здоровье Михаила Ефремова
В белгородском УФСИН опровергли слухи об ухудшении здоровья Михаила Ефремова
17 октября 2024, 13:17

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

УФСИН по Белгородской области опровергло сообщения о резком ухудшении здоровья актера Михаила Ефремова. Официальное сообщение ведомства появилось 17 октября.
«Информация в СМИ о плохом самочувствии Михаила Ефремова не соответствует действительности. Его состояние здоровья удовлетворительное, без каких-либо проблем. Он получает всю необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным контролем врачей», — цитирует заявление УФСИН РИА Носости.

Ранее канал SHOT сообщил, что в колонии у 60-летнего актера резко ухудшилось здоровье. Якобы он испытывал трудности с дыханием и почти не мог говорить.

8 июня 2020 года в центре Москвы Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем «Jeep Grand Cherokee» пересек двойную сплошную и врезался в фургон «Лада». Водитель фургона, курьер Сергей Захаров, скончался в больнице. За что Ефремов отбывает 7,5 лет в белгородской колонии.

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#ефремов
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В Москве завершается строительство тоннеля под МЦД-4 на северо-востоке города
Десятков: тоннель под МЦД-4 на северо-востоке Москвы готов на 90%
17 октября 2024, 13:09

Фото: Пресс-служба ЦППК

Строительство путепровода тоннельного типа и пешеходного моста над четвёртым Московским центральным диаметром (МЦД-4) в створе улиц Двинцев и Складочной подходит к концу. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.
Отмечается, что новый путепровод будет состоять из двух полос, по одной в каждом направлении. Он соединит улицы Складочную и Двинцев. В настоящее время готовность объекта уже превысила 90%, подчеркнул Десятков.

По его словам, сейчас там завершаются отделочные работы тоннельной части. Центральную часть путепровода возвели за три месяца. Для этого пришлось полностью разобрать железнодорожное полотно в момент остановки движения составов при подготовке к запуску МЦД-4. Сейчас специалисты заканчивают работы по реализации архитектурных проектных решений.

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#дороги
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В Минтранс Подмосковья поступило более 70 тыс. заявлений по деятельности такси
17 октября 2024, 12:43

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 70 тысяч заявлений, связанных деятельностью в сфере такси, поступило с начала года в министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба ведомства.
«Всего поступило более 70 тысяч заявлений на предоставление и аннулирование действия разрешения на такси. Свыше 54 тысяч заявлений получили положительные решения», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в настоящее время в Московской области работает около 105 тысяч такси и свыше 34 тысяч перевозчиков. При этом число выдаваемых разрешений на работу такси постоянно растёт. Например, с начала текущего года было выдано в два раза больше разрешений, чем за аналогичный период прошлого года. Оформить разрешение помогает подмосковный чат-бот Анна.

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#минтранс мо
#такси
#московская область
#подмосковье
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«Мой папа – пример и опора!»: в России запустили семейный флешмоб ко Дню отца
В России запустили семейный флешмоб ко Дню отца «Мой папа – пример и опора!»
17 октября 2024, 12:25

Фото: istock/Choreograph

20 октября вся страна отмечает замечательный праздник – День отца. В преддверии этого дня Фонд Андрея Первозванного, с поддержкой народного художника России, академика Российской академии художеств и профессора Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Никаса Сафронова, а также Благотворительного фонда «Протек», запускает масштабный семейный флешмоб и зовет всех присоединиться.
Участникам предлагают поделиться фото или видео с поздравлениями и рассказами о своих папах. Можно вспомнить смешной или вдохновляющий эпизод из жизни папы или создать его портрет.

Принять участие в семейном флешмобе можно с 16 по 20 октября. Для этого нужно выложить на своей странице в ВК фотографию, видео или рисунок, посвященный папе. Отметить пост хештегами #деньотца2024 и #ФондАндреяПервозванного. Аккаунт должен быть открыт. Также надо подписаться на страницы Фонда Андрея Первозванного и БФ «Протек»

Флешмоб не обойдется без розыгрыша призов. Случайным выбором определят 10 участников, которые получат подарки от партнеров. Информация об итогах розыгрыша призов появится 23 октября на сайте и странице ВК.

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#семья
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Пожизненно заключенный экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым
17 октября 2024, 12:15

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывший сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное наказание за заказные убийства, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и попросил у него помощи.
«Я прошу простить меня ради Аллаха, я признал свои ошибки. Я никогда намеренно ничего не делал, тем более, что могло тебя разозлить или обидеть. Аллах свидетель. Но это не оправдывает меня и мои ошибки», — написал Арашуков в своих соцсетях.

Он также попросил Кадырова помочь ему и его семье в сложившейся ситуации, отметив, что кроме него никто не сможет этого сделать. Какая именно помощь требуется, бывший сенатор не уточнил.

Напомним, Арашуков отбывает пожизненный срок по делу о заказных убийствах в колонии «Черный дельфин». Такое же наказание получил и его отец. Следствие установило, что Арашуков создал преступное сообщество, которое действовало на территории Северо-Кавказского федерального округа, которое действовало около 17 лет.

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#отец
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В Подмосковье починили светофоры на 13 дорогах
17 октября 2024, 12:14

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт светофоров провели специалисты Мосавтодора на 13 дорогах в одиннадцати подмосковных округах, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Светофоры отремонтировали на Московской и Большевистской улицах в Дмитрове, на Советской улице в Бронницах, на Ново-Солдатской улице в Волоколамске и Теряевской улице в селе Тепяево Волоколамского округа, на Колхозной улице в Ивантеевке, на проспекте Космонавтов в Королёве, на Московской улице в Львовском микрорайоне Подольска, на Букинском шоссе в Лобне, на Советской улице в Щёлкове и на улице Вернова в Дубне», — говорится в сообщении.
Кроме того, кнопки доя пешеходов восстановили на светофорах на Кореневском шоссе в дачном посёлке Красково округа Люберцы и на 53-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово.

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#минтранс мо
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#московская область
#подмосковье
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Подмосковье вошло в топ-20 регионов по числу заявок на конкурс по разработке игр
17 октября 2024, 11:39

Фото: пресс-служба всероссийского конкурса «Начни игру»

Завершился приём заявок на участие во всероссийском геймдев-конкурсе «Начни игру», от Московской области зарегистрировались более 4 тысяч участников, что вывело регион в первую двадцатку по числу заявок, сообщает пресс-служба конкурса.
«Трек «Создатель игр» третьего сезона конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» выбрали 4 030 участников из Подмосковьчя. Всего в этом году на участие поступило 65 тысяч 674 заявки из всех 89 регионов России, а также из одиннадцати других стран», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участники конкурса могли заявить свои проекты на любое количество номинаций. При этом наиболее популярными основными номинациями оказались «Наука, образование и здравоохранение» и «Семейные игры» — по ним было направлено 125 и 122 проекта соответственно. А третье по популярности место заняла номинация «Регионы и языки России», по которой на конкурс прислали 105 игр. Среди партнёрских номинацией больше всего проектов — 184 — отправили на «Выбор VK Play».

Полная информация о конкурсе размещена на его официальном сайте.

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