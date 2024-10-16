В Подмосковье открыли две дороги в составе федеральной трассы М-5 «Урал»

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семнец
Движение по двум новым дорогам — обходу посёлка Октябрьский и «Ульянино — Непецино» — открыли сегодня в Подмосковье, обе дороги входят в состав федеральной трассы М-5 «Урал», старт проезду машин по этим и нескольким другим новым шоссе в разных регионах страны дал в режиме видеоконференции зампред правительства России Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с жителями присутствовал открытии обхода посёлка Октябрьский в округе Люберцы. Эту дорогу удалось построить на полтора месяца раньше запланированного срока.
«Здесь был самый узкий участок трассы М-5 «Урал», который сегодня «расшит». Хочу поблагодарить строителей, инженеров, специалистов за досрочную сдачу объекта. А от жителей — передать слова благодарности нашему президенту, к которому мы в свое время обращались и получили поддержку», — сказал Андрей Воробьёв.
Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семнец
Он добавил, что две открытые сегодня дороги улучшат качество жизни полутора миллионов человек, проживающих в округах Люберцы, Раменский, Коломна, Жуковский и Бронницы.
Губернатор также поблагодарил Марата Хуснуллина и правительство России за помощь с финансированием этих проектов.
«Новые дороги сокращают время в пути, связывают города и регионы, повышают безопасность дорожного движения. Сегодня, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, дорожно-строительный комплекс продолжает стремительно развиваться и решать поставленные президентом задачи», — отметил Марат Хуснуллин.Обход посёлка Октябрьский — это новый участок Новорязанского шоссе протяжённостью 11,1 км. Туда уйдут транзитные и грузовые перевозки, что снизит нагрузку с Новорязанского шоссе и значительно сократит путь до Москвы для жителей нескольких округов.
«Я живу на севере Люберец, а дача у меня под Бронницами. Раньше я всегда добиралась через посёлок Октябрьский. Это занимало много времени: бывало два — два с половиной часа, а если какое-то ДТП — ещё дольше. Сейчас по моим расчётам понадобится всего 20-25 минут», — сказала жительница Люберец Дарья Кабанова.Вторая открытая сегодня в Подмосковье дорога «Ульянино — Непецино» является продолжением построенного десять лет назад обхода Бронниц и упрощает проезд между округами Раменское и Коломна. Общая протяжённость новой четырёхполосной дороги составляет 21 километр.
Фото: пресс-служба правительства МО
В ходе общения с жителями губернатор рассказал, что до конца года в Московской области планируется открыть движение по 20 новым дорогам, включая Северный обход Лобни, обход Малых Вязём на ЦКАД и путепроводы через железную дорогу в Аникеевке и Быкове.
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