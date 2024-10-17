В Минтранс Подмосковья поступило более 70 тыс. заявлений по деятельности такси

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 70 тысяч заявлений, связанных деятельностью в сфере такси, поступило с начала года в министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба ведомства.
«Всего поступило более 70 тысяч заявлений на предоставление и аннулирование действия разрешения на такси. Свыше 54 тысяч заявлений получили положительные решения», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что в настоящее время в Московской области работает около 105 тысяч такси и свыше 34 тысяч перевозчиков. При этом число выдаваемых разрешений на работу такси постоянно растёт. Например, с начала текущего года было выдано в два раза больше разрешений, чем за аналогичный период прошлого года. Оформить разрешение помогает подмосковный чат-бот Анна.
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