Погромы и протесты в Дублине: кто напал с ножом на детей и почему его скрывала полиция

Ирландский город Дублин охватили беспорядки, вызванные нападением на детей возле здания школы. Редакция «Радио 1» расскажет, почему разъяренная толпа вышла на улицы столицы, как преступник напал с ножом на воспитанников, и почему полиция скрывала его личность.