Американский двойник Киркорова заявил, что сделает кавер на песни артиста

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Музыкант из США СJ Hedgepeth, которого пользователи социальных сетей называют двойником Филиппа Киркорова, заявил, что хочет сделать кавер на песни певца. Об этом музыкант сообщил в TikTok.
СJ Hedgepeth поделился, что на данный момент сомневается, какую песню стоит перепеть. Блогер пояснил, что ему тяжело найти композицию, которая бы звучала хорошо в его исполнении.
Сообщается, что музыканту 25 лет. Он исполняет музыку в жанре фолк. Также СJ Hedgepeth делает каверы на популярные композиции.
Ранее российский музыкальный критик Сергей Соседов назвал замену эстрадному певцу Филиппу Киркорову в вырезанных эфирах музыкальных телепрограмм. Соседов подчеркнул, что на сегодняшний день зрители меньше всего думают о том, кого из звезд не покажут в эфирах телепередач.
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Сообщается, что музыканту 25 лет. Он исполняет музыку в жанре фолк. Также СJ Hedgepeth делает каверы на популярные композиции.
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Екатерина Коршунова