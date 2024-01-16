Васильев согласился с назначением Рогова ведущим «Модного приговора»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Историк моды и экс-ведущий телепередачи «Модный приговор» Александр Васильев позитивно отозвался о стилисте Александре Рогове, который был назначен на роль нового ведущего шоу.
Васильев счёл кандидатуру Рогова вполне подходящей для такой роли, поскольку последний, по его мнению, является профессионалом своего дела.
Он также отметил качество работы телеведущей Эвелины Хромченко, которая, по его словам, является гарантом качества программы.
Кроме того, Васильев отметил, что ещё одним участником программы мог бы стать артист Игорь Верник, голос и дикция которого очень импонируют Васильеву.
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«Уверен, что Александр Рогов обладает харизмой, профессионализмом и обаянием, необходимых для ведения программы «Модный приговор». Очевидно, и для него выбор не прост — ему придётся отказаться от собственной программы на другом канале. Но, надеюсь, Первый канал соблазнит его гонораром и значимостью! От себя лично желаю всем участникам этого проекта успеха и процветания, верю в профессионализм команды, режиссеров, продюсеров, стилистов, операторов и звуковиков», — поделился в беседе с Газета.ру Васильев.
Кроме того, Васильев отметил, что ещё одним участником программы мог бы стать артист Игорь Верник, голос и дикция которого очень импонируют Васильеву.
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Мелисса Тимофеева