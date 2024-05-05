Покинувший семью отчим собирается присвоить выплаты за погибшего на СВО пасынка

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Отчим, который бросил семью 12 лет назад, пытается присвоить все выплаты за погибшего в зоне спецоперации пасынка себе. При этом ранее боец составил завещание, согласно которому деньги должны быть перечислены в пользу его несовершеннолетних братьев.
Молодой человек по имени Евгений ушёл добровольцем в зону проведения спецоперации в 2023 году. Все деньги он отправлял домой, где его ждали мать, сестра и двое несовершеннолетних братьев, передаёт телеграм-канал Readovka. Отчим оставил их семью много лет назад и не подавал о себе никаких вестей, не говоря уже об алиментах. Мама вскоре скончалась от онкологического заболевания. Тогда Евгений написал завещание, по которому всё его имущество должно перейти к его малолетним братьям.
К сожалению, в боях за Авдеевку Женя погиб. Опеку над осиротевшими мальчиками оформил его старший брат. Выяснилось, что завещание было составлено неправильно: речь в нём шла об имуществе Евгения на момент смерти, выплаты же назначаются позднее. Их сумма должна составит 16 миллионов рублей. Вот тут-то и появился отчим, почувствовавший запах денег. На похоронах Евгения он обещал разделить деньги поровну между всеми членами семьи, но потом просто пропал и перестал выходить на связь.
Старший брат Евгения обратился в военкомат с просьбой сообщить ему, если отчим попытается подать документы на получение материальной помощи. Звонок не заставил себя долго ждать. Сейчас семья хочет только одного: приостановить выплату, чтобы отчим не смог получить деньги за погибшего героя, в судьбе и жизни которого не принимал никакого участия.
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К сожалению, в боях за Авдеевку Женя погиб. Опеку над осиротевшими мальчиками оформил его старший брат. Выяснилось, что завещание было составлено неправильно: речь в нём шла об имуществе Евгения на момент смерти, выплаты же назначаются позднее. Их сумма должна составит 16 миллионов рублей. Вот тут-то и появился отчим, почувствовавший запах денег. На похоронах Евгения он обещал разделить деньги поровну между всеми членами семьи, но потом просто пропал и перестал выходить на связь.
Старший брат Евгения обратился в военкомат с просьбой сообщить ему, если отчим попытается подать документы на получение материальной помощи. Звонок не заставил себя долго ждать. Сейчас семья хочет только одного: приостановить выплату, чтобы отчим не смог получить деньги за погибшего героя, в судьбе и жизни которого не принимал никакого участия.
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Александр Бойцов