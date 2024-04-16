Путин распространил выплаты добровольцам СВО на контрактников Росгвардии

Фото: сайт Кремля
Бойцы добровольческих формирований Росгвардии, участвующие в СВО на Украине, также будут получать компенсации. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в указ президента РФ от 03.08.2023 №582 «О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан Российской Федерации, пребывающих в добровольческих формированиях».
Новый указ дает право получения компенсаций добровольцам, которые служат в войсках национальной гвардии России. Бойцы, участвующие в СВО будут получать компенсации за ранение или по инвалидности, а их родные — в случае смерти военнослужащих.
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«Предоставить гражданам Российской Федерации, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (войска национальной гвардии Российской Федерации), страховые гарантии в виде компенсации», — говорится в тексте указа.
Новый указ дает право получения компенсаций добровольцам, которые служат в войсках национальной гвардии России. Бойцы, участвующие в СВО будут получать компенсации за ранение или по инвалидности, а их родные — в случае смерти военнослужащих.
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Дарья Осипова