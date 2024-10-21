Покровский молодёжный фестиваль собрал в Реутове более 200 участников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Более 200 человек приняли участие в Покровском молодёжном фестивале, который состоялся в Реутове. Об этом заявили в пресс-службе администрации городского округа.
Форум открылся торжественным молебном в Казанском храме города перед мощами священномучеников Александра Смирнова и Феодора Ремизова. Затем началась молодежная конференция на тему «Семья. Прошлое и современность».
Главной темой стало воспитание в молодых людях ценностей института семьи. Обсуждали духовно-нравственное воспитание молодёжи и продвижение традиций среди подрастающего поколения.
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Главной темой стало воспитание в молодых людях ценностей института семьи. Обсуждали духовно-нравственное воспитание молодёжи и продвижение традиций среди подрастающего поколения.
«Семья – это проводник божественной любви. Если её не хватает, то будет сложно, а если любви много, то не будет тяжело никому», – сказал, открывая конференцию, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.Как отметил председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Сергиево-Посадской епархии Александр Насибулин, каждый молодой человек – будущий семьянин, поэтому такие встречи очень важны.
«Я сегодня увидел большую заинтересованность, горящие глаза. Хотелось от души донести до этих молодых людей истину, рассказать о семейных ценностях», – добавил Насибулин.Для участников фестиваля также организовали интерактивную программу и мастер-классы.
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Лора Луганская