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Главная / Новости / Общество/ В Реутове временно отключили отопление и горячую воду на пяти улицах

В Реутове временно отключили отопление и горячую воду на пяти улицах

16 октября 2024, 12:38
Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Реконструкцию тепловой сети завершили в городе Реутов, на время переподключения новой линии к котельной №2 в 44 многоквартирных домах по улицам Гагарина, Парковая, Победы, Советская и проспект Мира, а также в детских садах на проспекте Мира и улице Гагарина не будет отопления и горячей воды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отключение запланировано на период с 8 утра 16 октября до полуночи. На это время жители могут заказать себе обогреватели.

«Мы рассчитываем, что сможем завершить подключение к новым сетям раньше обозначенного срока. Тем не менее, предусмотрели выделение обогревателей тем, у кого температура в квартирах упадет ниже комфортного уровня», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем Telegram-канале.


Заказать обогреватель можно по телефону горячей линии: 8-968-379-30-67. Дополнительная информация о подключении тепла доступна по телефонам Единой диспетчерской службы: 8-499-929-99-99 и 8-495-512-00-11.

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#реутов
#отопление
#горячая вода
#отключение
#теплоснабжение
#филипп науменко
В Москве могут открыть летний лагерь проекта «Экология – дело каждого»
16 октября 2024, 13:15

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Открыть летний лагерь для участников премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» могут в Москве, такое предложение высказал участник Всероссийского детского экологического форума в Челябинске, инициативу поддержала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сообщает пресс-служба ведомства.
С идеей об открытии лагеря выступил победитель четвёртого сезона премии 14-летний Андрей Микуленко из города Краснодон в ЛНР. Оказалось, что работа в этом направлении уже ведётся.

«Это отличная идея. Здорово, что мы мыслим одинаково. Буквально на днях мы обсуждали с нашими партнёрами – одним из ведущих вузов страны – возможность открыть на их базе летний лагерь для тех участников премии, кому уже исполнилось 18 лет. Это будет уникальная школа, где студенты из разных уголков России и разных стран могли бы обмениваться опытом, предлагать свои идеи, обсуждать совместные проекты», — сказала Светлана Радионова.
Премия «Экология — дело каждого» проводится ежегодно с 2021 года, её лауреатами становятся авторы различных проектов и инициатив по сохранению окружающей среды.

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#экология
#лагерь
#природа
#москва
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«Исполнила мечты сына»: как мать погибшего на СВО бойца нашла в себе силы жить дальше
Мать погибшего на СВО бойца исполнила две мечты сына после его смерти
16 октября 2024, 12:59

Фото: iStock/goodmoments

В Ростовской области мать погибшего на спецоперации сына осуществила две мечты бойца после его смерти. Об истории семьи рассказала «Комсомольская правда».
Женщина, проживавшая на Западе Украины, перебралась в Ростовскую область в 2000-х вместе с сыном. Еще в школе мальчик пообещал матери, что станет военным, купит дом и собаку.
«Я вырасту, стану военным, куплю нам дом и обязательно собаку», — вспоминает в интервью с журналистами Тамара Бойчук.

Все эти годы у женщины и ее сына было украинское гражданство. Это не создавало никаких трудностей, рассказала она.
«На Украине политика ненависти. А здесь, на Дону, нас приняли», — говорит Томара.

В 19 лет сын подписал контракт с Минобороны, а в феврале 2022 года ушел на спецоперацию, где получил смертельные ранения.

После похорон сына мать долго не могла оправиться, но в итоге нашла в себе силы жить дальше — по ее словам, так хотел бы ее сын. Тамара получила российское гражданство, купила жилье и завела собаку — маленькую, о которой мечтал ее сын Василий.

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#сво
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В Дубне началось строительство сезонного катка
16 октября 2024, 12:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Сезонный каток впервые появится в городском округе Дубна, подрядчик уже приступил к строительству объекта, ход работ проверил глава округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сейчас рабочие монтируют входные помещения будущего катка: здесь посетители смогут переодеться и отдохнуть. Основной и самый трудозатратный процесс — укладка холодовых матов — ещё впереди.

«Вход на каток и прокат оборудования будут бесплатными. Площадку украсим новогодней иллюминацией. Готовим большие праздничные программы», — рассказал Максим Тихомиров.

Размер катка составит 30 на 60 метров. Открытие запланировано на 1 декабря.

Проект по открытию сезонных катков в подмосковных округах реализуется при поддержке правительства Московской области.

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#дубна
#каток
#максим тихомиров
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Соратник Шакро Молодого Кочуйков вышел из тюрьмы: криминального авторитета встретили как VIP-персону, подробности
Криминальный авторитет Итальянец вышел на свободу из ИК в Калужской области
16 октября 2024, 12:42

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков, более известный под прозвищем Итальянец, вышел на свободу после восьми лет и десяти месяцев, проведённых в колонии строгого режима. Преступника считают правой рукой одного из самых известных воров в законе на постсоветском пространстве — Захара Калашова, известного как Шакро Молодой.
Утром 15 октября 59-летний Андрей Кочуйков был освобождён из исправительного учреждения строгого режима №3, расположенного в посёлке Товарково Калужской области. В 6 утра за ним приехали его друзья на двух автомобилях Mercedes в сопровождении охраны. Молодые люди крепкого телосложения не позволили журналистам приблизиться к Итальянцу.

Кочуйкова встретили на свободе как настоящую VIP-персону.

Покинув здание колонии, он сразу же сел в одну из машин и уехал, отказавшись от общения с представителями прессы.

За что посадили Андрея Кочуйкова

В декабре 2015 года в центре Москвы возле ресторана Elements произошла трагическая перестрелка, вызванная спором между хозяйкой заведения Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. На стороне последней выступал влиятельный криминальный авторитет Андрей Кочуйков.

В тот день Кочуйков и его сообщники пришли в ресторан и потребовали от Жанны Ким выплатить им восемь миллионов рублей. Они поставили условие: либо деньги, либо заведение перейдёт под контроль Калашова.

«Была прямая угроза мне, моей семье, что со мной расправятся, что меня вывезут в багажнике, зарежут, если я не подпишу какие-то документы», — рассказала Ким.

Жанна Ким обратилась за помощью к бывшим сотрудникам силовых структур, но мирные переговоры не увенчались успехом — вскоре обе стороны взялись за оружие.

В результате перестрелки погибли два человека, ещё семь получили ранения. Среди пострадавших оказался и сам Кочуйков, однако благодаря усилиям врачей его удалось спасти, но он остался хромым на всю жизнь.

Суд над Андреем Кочуйковым

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Калашов попытался вытащить своего соратника из СИЗО, но это привело к громкому коррупционному скандалу.

В 2016 году стали известны детали коррупционных преступлений, связанных с управлением СКР в столице. Высокопрофильные сотрудники были обвинены в организации коррупционной схемы, целью которой было освобождение Кочуйкова.

Под подозрение попали начальник столичного Управления СК генерал Александр Дрыманов и несколько его подчиненных. Заместитель Дрыманова Денис Никандров решил сотрудничать со следствием и предоставил сведения о своих коллегах.

Предложенная взятка в миллион долларов обернулась арестами высокопоставленных силовиков, а сам Калашов, считавшийся наследником влиятельного криминального авторитета Деда Хасана, оказался за решёткой вместе с Итальянцем.

На судебном процессе подсудимые настаивали на своей невиновности. Защита Кочуйкова утверждала, что он не занимался вымогательством, а лишь стремился помочь знакомой Фатиме Мисиковой разрешить финансовый конфликт с Жанной Ким.

Тем не менее суд признал вину обвиняемых полностью доказанной, и Мосгорсуд подтвердил вынесенный приговор.

«Из-за одного человека, смотрите, сколько народу сидит. Кто-то виноват, кто-то не виноват», — сказал Кочуйков в суде.

Андрей Кочуйков в колонии

Андрей Кочуйков неоднократно обращался с просьбой о досрочном освобождении, но безуспешно. Суд отклонял его ходатайство, вероятно, из-за проблемного поведения заключённого. В общей сложности он провёл почти год в штрафном изоляторе или помещении камерного типа, поэтому о досрочном освобождении не могло быть и речи.

В колонии Андрей Кочуйков сначала работал в деревообрабатывающем, а затем в швейном цехе.

Стоит отметить, что в марте 2024 года в Краснодарском крае 71-летний Захар Калашов, который не досидел в тюрьме два года до своего почти десятилетнего срока, вышел на свободу. Усть-Лабинский районный суд принял решение об освобождении мужчины из-за тяжёлой болезни, которая привела к практически полной слепоте.

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«Вишенка на торте»: Синоптик рассказал о погодном сюрпризе для москвичей
Синоптик Варакин: начиная с воскресенья москвичей ждет теплая порция воздуха
16 октября 2024, 12:17

Фото: iStock/Valery Bocman

Календарь показывает середину октября. Москвичи и жители области, кажется, видели все: солнце, дождь, снег... Чего ожидать от погоды дальше?
Начальник ситуационного Центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что конец недели, включая выходные, по температуре будет определенно осенним.

«Температура соответствует климатической норме. Будет облачная погода, но без осадков. Может, 17 октября на северо-востоке и юго-востоке пройдет слабенький дождик, но только две-три капли. Ночные заморозки ожидаются с четверга на пятницу и с пятницы на субботу, примерно -4, -6 градусов», — сообщил синоптик.

Однако, по его словам, унывать не стоит, потому что следующая неделя готовит для нас теплый сюрприз.

«Вишенка на торте: начиная с воскресенья, половина следующей недели пропитается теплой порцией воздуха. Температуры будут 7, 9 градусов днем, и ночные часы будут теплыми: от 2 до 6 градусов. Ощутим комфортную погоду без осадков», — поделился прогнозом Варакин.

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В Дубне стартовала конференция по авиации и ракетостроению
16 октября 2024, 12:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Первая всероссийская научно-техническая конференция имени А. Я. Березняка «Новые горизонты отечественной авиации и ракетостроения» открылась на площадке особой экономической зоны «Дубна», сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Организатором конференции выступило государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка.

«Есть очень большие надежды, что конференция будет интересной, полезной и результативной для всех участников. (…) Надеюсь, что конференция поможет нам наметить новые пути для развития ракетостроения и наладить партнёрские связи со всеми участниками», — сказал гендиректор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков.
В конференции принимают участие представители оборонных предприятий России, в том числе концерна ВКО «Алмаз-Антей», Федерального научно-производственного центра «Титан-Баррикады» и др.

Как отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров, конференция будет проходить четыре дня и завершится 18 октября.

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#дубна
#оэз «дубна»
#конференция
#военная техника
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Названы вакансии для пенсионеров с самыми высокими зарплатами в России
Водители, продавцы и упаковщики вошли в топ вакансий для пенсионеров по зарплате
16 октября 2024, 11:53

Фото: istock/SeventyFour

Профессии с большим количеством открытых вакансий, которые доступны и для пенсионеров изучили специалисты платформы по поиску работы. Самая большая доля вакансий среди водителей, продавцов и упаковщиков, приводит данные анализа RT.
В III квартале 2024 года самая большая доля вакансий была у водителей-экспедиторов. Средняя зарплата для этой должности составила 109 467 рублей в месяц при полной занятости.

Среди популярных профессий, где чаще всего ищут сотрудников, в том числе среди пенсионеров, также оказались упаковщики и продавцы. Вакансии упаковщиков составили 3% от общего числа предложений для пенсионеров. Средняя зарплата упаковщиков — 115 385 рублей в месяц при полном рабочем дне. Эта работа оказалась одной из самых высокооплачиваемых.

Вакансии продавцов составили 1,9% от общего числа предложений с пометкой «для пенсионеров». Средняя зарплата для продавцов составляет 47 852 рубля в месяц.

Среди самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров также оказались стикеровщики склада. Средняя зарплата на этой позиции 125 тыс. рублей в месяц. За год зарплата выросла на 66%.

Профессия риелтора также остается одной высокооплачиваемой. Здесь средняя оплата труда составляет 124 236 рублей в месяц, хотя реальный доход зависит от комиссий и премий.

Упаковщики заняли третье место по высокой зарплате. Работодатели предлагают в среднем 115 385 рублей в месяц при полном графике. За последний год зарплата упаковщиков выросла вдвое, что указывает на высокий спрос на эту категорию работников, особенно в условиях роста онлайн-торговли и развития маркетплейсов, пишут аналитики.

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#деньги
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В Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Корниловская»
Ефимов: пусконаладочные работы начались на станции метро «Корниловская»
16 октября 2024, 11:53

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

В Москве приступили к пусконаладочными работам тягово-понизительной подстанции на станции «Корниловская» Троицкой линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что на станции активно ведутся работы по устройству инженерных сетей. Проект содержит 54 разные инженерные системы и порядка 3,7 тысяч единиц основного оборудования. Тягово-понизительная подстанция, на которой начали пусконаладку, состоит только из комплектующих российского производства.

В настоящее время специалисты уже разместили основное оборудование и выполняют его обвязку кабельно-проводниковой продукцией.

По словам Ефимова, на следующем этапе работ будет проведено испытание высоковольтного и силового оборудования.

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#строительство
#работа
#специалисты
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Подмосковье вошло в топ-10 по заявкам на конкурс «Моя страна — моя Россия»
16 октября 2024, 11:50

Фото: пресс-служба конкурса «Моя страна — моя Россия»

Московская область вошла в десятку регионов-лидеров по количеству заявок на ХХI всероссийский конкурс проектов социально-экономического развития территорий «Моя страна — Россия», сообщает пресс-служба конкурса.
«От Подмосковья в ХХI сезоне проекты на конкурс «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представили 1824 участника. Всего в текущем году на конкурс было отправлено 55 тысяч 321 заявка из всех регионов России, а также из девяти других стран, в числе которых Китай, Беларусь, Таджикистан и Казахстан», — говорится в сообщении.
Возраст участников конкурса — от 14 до 35 лет, от них принимаются проекты в 12 номинациях. Кроме того, есть одна номинация для участников до 13 лет. Наиболее популярной оказалась номинация «Моя педагогическая инициатива» — на неё подано 17 369 заявок. На второе место по популярности вышла номинация «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» (8 161 заявка), а третье место заняла номинация «Моя гостеприимная Россия» (7 371 заявка).

Награждение победителей состоится в декабре.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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#подмосковье
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