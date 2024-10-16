В Реутове временно отключили отопление и горячую воду на пяти улицах

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов
Реконструкцию тепловой сети завершили в городе Реутов, на время переподключения новой линии к котельной №2 в 44 многоквартирных домах по улицам Гагарина, Парковая, Победы, Советская и проспект Мира, а также в детских садах на проспекте Мира и улице Гагарина не будет отопления и горячей воды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отключение запланировано на период с 8 утра 16 октября до полуночи. На это время жители могут заказать себе обогреватели.
Заказать обогреватель можно по телефону горячей линии: 8-968-379-30-67. Дополнительная информация о подключении тепла доступна по телефонам Единой диспетчерской службы: 8-499-929-99-99 и 8-495-512-00-11.
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«Мы рассчитываем, что сможем завершить подключение к новым сетям раньше обозначенного срока. Тем не менее, предусмотрели выделение обогревателей тем, у кого температура в квартирах упадет ниже комфортного уровня», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем Telegram-канале.
Заказать обогреватель можно по телефону горячей линии: 8-968-379-30-67. Дополнительная информация о подключении тепла доступна по телефонам Единой диспетчерской службы: 8-499-929-99-99 и 8-495-512-00-11.
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Лев Каштанов